《病主法》明年上路 健保若不給付難推動

友善列印
中國時報
／台北報導

傅達仁赴瑞士執行安樂死讓「病人自主」議題再次被重視，《病人自主權利法》明年1月上路，台灣將成為亞洲第一也是唯一實行《病主法》的國家。但去年試辦半年來，醫界認為最大的困難在於投入資源龐大，若健保不給付恐怕難推動。

去年衛福部委託安寧照顧基金會、台大醫院、台北市立聯合醫院等7家醫院試辦「預立醫療照護諮商（ACP）」。衛福部統計，試辦以來約200多人掛諮商門診，簽下「預立醫療決定書」者達9成。民眾須先接受約1小時諮商，再決定是否簽「預立醫療決定書」，選擇接受或拒絕「維持生命治療、人工營養及流體餵養」的意願。

台大家醫科主治醫師黃獻樑表示，台大試辦半年，共30位民眾簽署決定書。印象最深的是一名80歲肝癌末期的阿嬤，醫療團隊評估病情後建議可採ACP，但都是家屬提意見，2小時下來「阿嬤還是不開口，像被逼著決定，只不斷要求半夜12點後讓她離開，以免後代子孫不安。」

黃獻樑觀察，諮商當天阿嬤一家三代都到了，便告訴她：「妳好福氣，有這麼多子孫照顧妳。」頓時打開阿嬤心防，主動了解各種醫療措施。「這種成功是因醫院傾盡全力支援」，諮商團隊每次諮商至少1小時到90分鐘起跳；團隊須包含醫師、護理師、社工等3人，從聯絡到正式諮商及後端醫療，成本龐大。未來若健保不給付，要推動恐怕很難。

台北市立聯合醫院長黃勝堅表示，即使五大科專科醫生對死亡很陌生，「學習放手」成最大挑戰，且醫生不善溝通也是難題。

醫改團體認為可參考國外，考慮將ACP納入健保給付。不過衛福部健保署認為，初期推廣應編列公務預算，視成效再議是否納入健保。醫事司長石崇良表示，明年將推廣每縣至少有一間醫院提供服務，開辦時也會補助醫院，但健保暫無給付計畫。

(中國時報)

致災性豪大雨 周三起襲台 建仔回台 任富邦悍將二軍客座教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。