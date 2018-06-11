《病主法》明年上路 健保若不給付難推動

2018年06月11日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

傅達仁赴瑞士執行安樂死讓「病人自主」議題再次被重視，《病人自主權利法》明年1月上路，台灣將成為亞洲第一也是唯一實行《病主法》的國家。但去年試辦半年來，醫界認為最大的困難在於投入資源龐大，若健保不給付恐怕難推動。

去年衛福部委託安寧照顧基金會、台大醫院、台北市立聯合醫院等7家醫院試辦「預立醫療照護諮商（ACP）」。衛福部統計，試辦以來約200多人掛諮商門診，簽下「預立醫療決定書」者達9成。民眾須先接受約1小時諮商，再決定是否簽「預立醫療決定書」，選擇接受或拒絕「維持生命治療、人工營養及流體餵養」的意願。

台大家醫科主治醫師黃獻樑表示，台大試辦半年，共30位民眾簽署決定書。印象最深的是一名80歲肝癌末期的阿嬤，醫療團隊評估病情後建議可採ACP，但都是家屬提意見，2小時下來「阿嬤還是不開口，像被逼著決定，只不斷要求半夜12點後讓她離開，以免後代子孫不安。」

黃獻樑觀察，諮商當天阿嬤一家三代都到了，便告訴她：「妳好福氣，有這麼多子孫照顧妳。」頓時打開阿嬤心防，主動了解各種醫療措施。「這種成功是因醫院傾盡全力支援」，諮商團隊每次諮商至少1小時到90分鐘起跳；團隊須包含醫師、護理師、社工等3人，從聯絡到正式諮商及後端醫療，成本龐大。未來若健保不給付，要推動恐怕很難。

台北市立聯合醫院長黃勝堅表示，即使五大科專科醫生對死亡很陌生，「學習放手」成最大挑戰，且醫生不善溝通也是難題。

醫改團體認為可參考國外，考慮將ACP納入健保給付。不過衛福部健保署認為，初期推廣應編列公務預算，視成效再議是否納入健保。醫事司長石崇良表示，明年將推廣每縣至少有一間醫院提供服務，開辦時也會補助醫院，但健保暫無給付計畫。

(中國時報)