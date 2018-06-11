建仔回台 任富邦悍將二軍客座教練

2018年06月11日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

前輩陳金鋒力邀，「建仔」王建民慨然點頭；同意富邦悍將隊的邀請，今起擔任二軍客座投手教練，為期20天。富邦領隊蔡承儒昨表示，希望借重王建民的經驗，帶進新觀念，幫助二軍投手群。王建民將到高雄市燕巢區的富邦悍將二軍基地指導球員，但不會出現在二軍例行賽現場。

蔡承儒表示，能夠請到王建民短暫客座指導球員，主要是副領隊陳金鋒的提議，球團考慮後決定禮聘王建民到二軍短期指導球員。蔡承儒也曾與王建民碰過一次面，接著再透過陳金鋒力邀，建仔便欣然同意接受富邦的邀請，蔡承儒說：「鋒哥很夠力。」富邦總教練葉君璋認為，有了王建民的指導，年輕球員無論技術或心理層面都將獲益良多；前旅美球員、現投效富邦的郭泓志則希望王建民留下來。

結束這次行程後，王建民還要回美國佛羅里達州的住處；而除了這次短暫客座，蔡承儒更期待雙方長期合作，「如果這次合作愉快，或許春秋訓、明年球季可再找他（王建民）來當客座教練。」至於會不會讓王建民到一軍亮相？蔡承儒說，目前暫定以二軍為主，若教練團覺得有需要也不排除這個可能性。下半季如果時間許可，也考慮請王建民到富邦的主場比賽擔任開球貴賓。

王建民自2016年球季結束未獲皇家隊續約後，即未能再登上大聯盟，甚至也沒有球隊找他簽約。雖然他尚未宣布退休，但今年3月曾到洋基隊小聯盟基地擔任客座教練，可能是為了自己日後的教練生涯鋪路。

不過因為現年37歲的王建民尚未鬆口是否退休，明年是否會以球員身分成為富邦的一員？成了外界關注的焦點。對此，蔡承儒倒是明確公布答案，「他應該不會再繼續投球，未來會專注於傳承，幫助年輕選手。」看來，建仔似乎準備變身「王教練」了。

(中國時報)