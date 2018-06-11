台逾50歲女性勞參率 低於美日韓

2018年06月11日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

台灣女性勞動參與率在25至29歲達到高峰，且高於美、日、韓，近年在友善職場措施下，35至49歲勞參率已達70％以上，與美、日同等水準，但50歲以後卻低於美、日、韓，而且50至54歲區間指剩下60.37％，與前一個年齡區間相差超過10個百分點。

勞動部表示，國人因結婚、生產、育兒及負擔照顧家人等因素，女性勞參率隨年齡增加而下降，近年來新興服務業興起，提供女性較多工作機會，再加上母性保護措施、讓職場情況日漸改善，有助於婦女就業，因此台灣35至49歲勞參率已達70％以上。

日本2017年女性勞參率在25至29歲達到高峰為82.1％，復因婚育因素致30至39歲之勞參率下降，值得注意的是，日本在40歲以後復出職場再就業者明顯增加，勞參率再度上升，至45至49歲勞參率再度達到另一高峰79.4％。

至於美國的部分，因為婦女因婚育而退出職場現象並不明顯，25至54歲的各年齡層勞參率均高於70％。

調查也發現，50至54歲女性不願就業原因，以做家事最高有57.45％，認為家中經濟尚可，而不需外出工作比例也有21.72％，是各年齡層中最多。至於其他年齡層，30至34歲及35至39歲非勞動力不願就業原因，除需要照顧未滿12歲子女均占5成多外，影響該年齡層婦女勞動參與情形的其他原因，還包括求學及準備升學、做家事等。

(中國時報)