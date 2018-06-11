加密貨幣泡沫化 已經形成

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

全球加密貨幣數量持續增加，臺灣金融科技協會理事長王可言警告，泡沫化已在形成，且ICO（首次發行加密貨幣）工作被濫用，成本已暴增至每檔100萬美元，不再是新創事業有能力參與的作法，該協會預期今年內很多國家將推出監管作法，主要國家也在成立SRO（產業自律聯盟），促成良幣能夠留下來，作為其核心技術區塊鏈應用的扎根與再發展。

貨幣良莠不齊 沒保障

加密貨幣（Cryptocurrency，或俗稱「虛擬貨幣」）市場從最早的比特幣（Bitcoin）開始，以太幣、萊特幣、瑞波幣等隨之跟進，2年來隨著價格大肆炒作，不同挖礦商搶著推出的幣別五花八門，CoinMarketCap平台統計的貨幣發行種類已有1634種，從coinranking平台上的幣別交易排名，到第10名的幣別就已近乎沒有在市場上聽聞過，掛在網路交易所上的貨幣貨色像空氣一樣。近日舉行的業者溝通論壇上，與會聽眾說的直接，「投資人沒有能力辨識，容易被騙！」

ICO成本 至少1500萬

一如大陸已言明禁止加密貨幣公開交易，日本政府亦以經過審核、指定的貨幣種類才能交易，美國則嚴管以美元交易，使得原本就在「虛擬空間」交易的加密貨幣，交易過程更沒有保障。不願具名的幣圈交易老手就透露，拒絕去B交易所交易，因為買賣差價高達30％。

此外，以加密貨幣為名義在市場上進行ICO募資活動，存在太多良莠不齊的案例，某些收到ICO白皮書撰寫案的律師也提醒，那不是一般民眾可以懂得的內容。譬如說，到底是募資新種類加密貨幣？新交易平台？新交易模式？交易方式是「以幣易幣」？幣圈業者還透露，因為價格波動太大，募資的定價就有很多爭議，連輔導規畫ICO的成本價格，都已飆升到50萬～100萬美元，折換台幣至少1500萬元的手續費及其它費用，才能完成ICO。

業者籲建立誠信品牌

臺灣金融科技協會表示，加密貨幣和區塊鏈技術相輔相成，都是新興快速發展的行業或應用，「幣圈秒如日」，加密貨幣交易價格暴漲暴跌，投機和詐騙也隨之而起，區塊鏈的特性則是跨國發展，許多模式變化太快，單一政府在其中能管制的力道有限，在政府還不知道如何有效監管的時刻，呼籲業者更應該自發負責自律，建立誠信品牌，王可言並強調，台灣相當有機會逐步做到全球區塊鏈與加密貨幣樞紐（HUB）。

(中國時報)