台銀土銀輸銀 罷工來真的

2018年06月11日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台銀、土銀、輸銀退休金13％優存7月將退場，為保障年輕一輩退休生活，三大銀行工會建議，比照公務人員，建立如同退撫基金的「大水庫」，但未受財政部採納，工會揚言將在月初、月底，或是過年換鈔等關鍵時刻發動罷工，6月13日前開會決定罷工投票日期。

財政部近期數度與台銀、土銀、輸銀等工會討論，國營銀行退休金優存13％退場方案，並提出薪資與公務人員脫鉤機制。

「我們不反對13％優存逐步退場，但是應建立妥適的配套！至於齊下化薪級制，是財政部塞給我們，並非工會提出。」銀行工會幹部強調，依現制，三銀行年輕員工未來退休時，月領退休金約1.7萬左右，僅33140元最低保障金額一半，為讓年輕一輩願意留下來一起打拚，台銀、土銀、輸銀等工會主張，將13％砍下來的費用，建立「大水庫」，在未來2、30年後，能據以挹注月退差距，讓年輕員工無後顧之憂。

另有工會幹部指出，公務人員砍下來的錢也是放在退撫基金，台、土、輸銀也有退休基金，可用於逐步改善退休金問題，但財政部不願意。

國營銀行人員透露，財政部要求加薪幅度不能超過3％，以致加薪案平均壓在2.99％左右，與經濟部所屬國營事業平均調3.2％，有差距，不懂為何一國兩制。財政部官員解釋，國營銀行調薪後，退休金水漲船高，加上未來還將推動公股銀行化，所以暫未採納工會建立大水庫構想。

(中國時報)