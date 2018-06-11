呂秀蓮自由做自己 台灣需第3種聲音

2018年06月11日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／專訪、執筆 策畫： 謝錦芳 曾薏蘋 攝影： 姚志平 ／專訪、執筆 策畫：攝影：

1997年當選桃園縣長的呂秀蓮，與當時民進黨超級助選員的台北市長陳水扁（左）慶賀勝選。

前副總統呂秀蓮接受本報專訪時對自己充滿信心。（姚志平攝）

1980年，美麗島事件關係人呂秀蓮（中）出庭應訊。右圖為她在獄中的刺繡（呂秀蓮提供），原想送給母親，但母親卻在她坐牢時過世，成為送不出的禮物。（本報資料照片）

前副總統呂秀蓮積極投入台北市長黨內初選，5月30日民進黨中執會通過年底台北市長人選，但「主角不是她」，當晚，呂秀蓮前腳踏出國門，就透過新聞群組，貼出「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」震撼政壇，呂秀蓮接受《中國時報》專訪時頗有感概，「5月30日是我的農曆生日，你說，民進黨竟然送我一個這麼棒的生日禮物！」

離開心更寬，呂秀蓮受訪時，大談外交、兩岸，甚至透露「祕密」；她說，過去在黨內，不管對或錯，都忍氣吞聲，都在背書，她現在要做自由人。以下是訪談摘要。

問：怎麼看目前世界局勢？

答：我們要研究南北韓；美國總統川普跟北韓領導人金正恩緊張時，我花功夫研究，投稿《中國時報》，那篇文章有關「小蝦米VS.大鯨魚」，內容提到，北韓這隻小蝦米已經蛻變，別人罵他「金瘋子」時，我就提醒，他會蛻變成一隻毒龍蝦，後來情勢發展確實如此。

看對金正恩了 北韓邀訪

沒想到這篇文章，北韓外交部看到了，當全世界都在罵北韓時，他們發現有一個「星星知我心」，知道文章是我寫的後，透過關係邀請我去北韓。之前因聯合國要制裁北韓，也怕美國不高興，所以我先派代表去，但現在局勢已經不一樣了。今天金正恩也不一樣，我看對了。

問：怎麼看藍綠在台灣的困境及兩岸未來？

答：媒體可以做到無色，但是政黨很難，因政黨本來就要有色，讓人民去選擇，倒是這個中間，台灣需要有第三種聲音、台灣的前途也應該走第三條路，現在是時候了，兩岸關係越來越緊迫，親中或親台中間，是否有第三條路？共同價值是什麼？這才是真正的台灣價值。

「無色」一家媒體喊是不夠的，若是關心國家前途的人，大家就事論事一樣樣思考，台灣社會若能夠真心自我反省，關心台灣價值，不要自以為是，共同價值是要大家共同思考。

問：兩岸關係您曾說「遠親近鄰」，跟「兩岸一家親」交集有多大？

兩岸不應有仇 就事論事

答：我是很客觀描述，我們祖先來自中國大陸，說台灣很多人血統來自對岸並不為過，地理上只隔台灣海峽，這是事實陳述，台灣與中國大陸的人不應該有冤仇。為什麼要反共？那是國民黨教我們的，「講白來，台灣哪裡知道共產黨是什麼碗糕」。我常常在國際場合演講，知道很多中國學者在台下，我常說，中國那麼討厭台灣，沒道理。

說台灣人親日，但你要了解歷史是怎麼走過來，不是我們要被日本統治，「所以你們一定要做到最好，讓台灣人滿意。」

台灣能不能走出第三條路？我提出和平中立，我不斷在國外呼籲，某種程度也是對中國領導人喊話。中國不想美國、日本勢力影響台灣太大，台灣人也不想，但這是無奈。

我在華府美國之音向全世界華人廣播，中間還接中國民眾的call in，我原已準備好要在空中論戰，結果10通有9通肯定我。有一通來電表示，「呂副總統，我們聽你這樣說，我們何時中國也會有個『呂副總統』」。還有一通來電「呂小姐，你剛講錯了，你對共產黨很客氣，我們有13億人口，中國共產黨不能代表我們」；我都替他緊張，但我心裡想，或許「中國之春」要來了。所以我認為，大家可重新把一些老問題重新思考。

問：台灣可能獨立嗎？

答：我覺得台灣已獨立了，國號是中華民國，我當然知道，獨派不喜歡我這樣講，但這是2300萬人成就的事實，中國也要面對。我們要理性思考，「九二年你承認的事實，怎麼叫2016年當選的總統還要去承認，說不過去，但可以討論。」

大家各說各話 距離越遠

北京目前接見一些個別的人，也知道講半天，誰代表誰？在連家（連戰）身上的政治投資，已經證明都是失敗，國內應該理性討論，這麼重要事情怎麼可以各說各話？國內應先凝聚共識，才能有條件跟北京領導人好好談。

問：你同意別人把你歸類為獨派？

答：我不在乎，我對新的兩岸關係不斷思考，也呼籲蔡總統舉辦兩岸關係的國是會議，也不妨民間先辦，這是我很願意做的。這部分不能閉門造車，也不能在北京講一套話，回台灣又講一套。

大家各說各話，距離越遠，有無第三思維讓大家靠近一點。兩岸關係是多麼嚴肅及嚴重的問題，蔡總統辦那麼多國是會議，這更應該藍綠一起坐下來，吵架也沒關係。

(中國時報)