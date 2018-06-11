ByeBye民進黨 還沒放棄選北市長

2018年06月11日 04:10 中國時報 曾薏蘋 執筆：

呂秀蓮把人生最菁華的歲月奉獻給民進黨，但終究還是要跟民進黨說「ByeBye」。從她侃侃而談的外交等國家大事，預告離開民進黨的呂秀蓮，勢必一樣精彩；對於參選台北市長，她說，「只要我的政見能打動人的話，還是可以選的，我還沒放棄！」

大半生投入政治，除了兒女情長，呂秀蓮談起來都是頭頭是道、信手捻來，尤其是外交經驗，看到蔡英文總統在外交的表現，她說，「我去做外交都不用帶錢」！

日前她參訪馬來西亞，有皇族請吃飯。這位皇族很害羞，後來知道他愛高歌，所以就邀請唱歌，沒想到這位皇族很開心的點了鄧麗君的華語歌「甜蜜蜜」，還邀她一起唱，這一帶起來，就縮短距離，氣氛變好了，她還邀對方來台灣訪問。

她也提到，馬紹爾曾揚言要和台灣斷交，當時總統陳水扁就對她說，520前絕不能再掉一個國家，就叫她去了。當初也沒把握，後來行程中，很多官夫人想聽她演講女權問題，並透過廣播播出，沒想到當晚宴會，總理夫婦、各部會首長、議長伉儷出席，握手時都笑著對她說，「你今天早上罵我們男人的話，我們都聽到了，也上了一課。」

呂秀蓮說，那晚氣氛非常好，我就即席請隨扈表演太極拳。大家看得目瞪口呆。二話不說，兩個月就來台灣訪問，到現在還是朋友，「我沒給任何支票，而是宣揚兩性關係」。

呂秀蓮雖然無法代表民進黨參選台北市長，但是依舊在臉書發表政見，難掩她對很多政策有很多想法，外界關心她是否會投入第三勢力？

「我其實可以把台北市做好，為何民進黨有一些人非要把我做掉？」呂秀蓮說，她宣布脫黨後，確實很多人跟她聯繫，「但先來把我的想法散播出去再說」。

呂秀蓮表示，蔡英文確實不太了解民進黨歷史，所以刻意要把黨年輕化、隔代化，「我們一路看下來，忍了很久了。」

對於未來，呂秀蓮給人很多想像，她還說，「我小時侯很會講故事，老人家只要看到我就說，『講古仙來了』，以後來弄個電台來講故事。」

除了「講古」，呂秀蓮還說，「兒女情長的劇情，我不看，我來寫都比他們精彩，我很想寫一篇政治小說，內容純屬虛構，有一天我真正退休，要來寫小說。」

(中國時報)