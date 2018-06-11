祖母綠越活越少年 哪是怨婦

2018年06月11日 04:10 中國時報 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮開始做「自由人」之後，神彩奕奕，專訪那天，剛好是她的生日，說起話來充滿呂氏風格，談政治、談外交，也談保養，還跟媒體要求「轉型正義」，她不是「深宮怨婦」，並說，「我要公開懸賞」，「我如果跟民進黨任何人有結怨，我獎賞給他！」

呂秀蓮似乎不受「脫黨」事件影響，採訪近兩小時，侃侃而談，外界諷她是「祖母綠」，當天看到的的確是，一顆閃閃發光、價值不菲的「祖母綠」。

「我12分鐘可提出12個政見，人家說省長宋楚瑜下鄉數百次，我8年副總統下鄉超過5千次，國安單位都有紀錄。」74歲呂秀蓮，熱情與體力，一點都不輸年輕人。

被問到保養之道？呂秀蓮說，「我一點都沒保養，我的保養之道完全是歪理，會被罵死。」人生已經苦短，還去搞這些健身，不如把時間拿來多做些有意義的事。

聊起外界對她評價都不是很正面，呂秀蓮有話要說；「我講白一點，其實只有101個，那人叫「周伯倫（民進黨前立委）」，他曾說我『歹逗陣（難相處）』」，後來這句話一直傳，「我真的也是一直忍」。話鋒一轉，「我也要討一個公道，轉型正義我也要爭取」；呂說，「三不五時都說我自稱『深宮怨婦』」，用「腳頭趺（膝蓋）想也知道，我的個性怎麼也不像，但我就是背那麼多黑鍋」。

這次脫黨，黨內老朋友有沒有慰留？「有啊，謝謝他們」。前主席許信良當年禁食抗議時正逢生日，呂還特地帶蛋糕幫他慶生，這次許有無關心您？「他就是一直託人勸我不要選的人」；呂補了一句，「他自己脫黨在先，難道還敢叫我不要脫黨」，說完，她自己也笑了。

採訪當天，正是呂秀蓮生日，「我收到蔡總統、副總統、陳菊祕書長等這麼重要朋友的花，真是不敢當」，個人的願望是，「越老越少年」。

她說，現在出現「年齡歧視」，呂說，她參選是想驗證，給那些年齡歧視的人警惕，還有「我最討厭男性政治人物選舉時去抱小孩，男人拿小孩作秀我最痛恨。」

(中國時報)