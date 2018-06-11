全球義工日 花旗人洗衣送愛

2018年06月11日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

超過500位花旗義工齊聚在台北圓山花博舞蝶館，攜手台北市康復之友協會一同參與「『旗』心齊力‧洗衣送愛」公益活動；同一時間，有近200位花旗義工陪伴著勵馨基金會的扶助家庭暢遊國立海洋生物博物館。花旗人在全台各地，以不同的方式回饋社會。

為落實企業社會責任，花旗（台灣）銀行於上周六（9日）舉行第13屆花旗全球義工日，今年共計有2200多人次的花旗義工與親友參與各項活動，金管會副主委鄭貞茂、台北市社會局許立民局長親自蒞臨指導，並與花旗義工響應二手衣物回收與整理。

與康復之友協會合作

花旗銀行董事長莫兆鴻表示：Be the Best是所有花旗人群策群力的目標，花旗不僅要成為客戶的最佳銀行、達成我們對客戶的承諾，也要把這份精神，展現在企業社會責任的推動上，身為朝向社會進步的推手，每年花旗的全球義工日，就是最具體而微的指標。

台灣每年有230萬人到醫院精神科就診，有鑑於社會大眾存在諸多刻板印象與錯誤觀念，莫兆鴻說，這次活動就是冀望透過平等對待、參與陪伴與就業協助三步驟，幫助這些精神康復者重建信心、返回社會，重拾人的價值與尊嚴。

推動企業社會責任

活動現場，花旗義工合作無間，有錢出錢、有力出力，有人捐出二手衣物幫助協會義賣或與精神康復夥伴一同動手洗衣服、晾衣服，身體力行，讓無形的陪伴與支持，成為幫助他們走下去的力量。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌表示，精神康復者不僅是需要家人親友與專業人員的關懷支持，更是需要社會大眾的理解與接納，如此才能創造一個安定和諧與進步的社會，這次很榮幸能和花旗合作，期待未來能有更多企業共襄盛舉。

除了洗衣送愛，花旗也邀請聖嘉民老人長期照顧中心、玩具圖書館協會、芝山文化生態綠園與八百金等單位共同響應，透過小型園遊會的方式，讓參與的民眾了解他們為社會所做的努力。

(中國時報)