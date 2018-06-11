自主工作 她在南山成就自我

2018年06月11日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

南山人壽尚正通訊處處經理施佩君在民國88年加入南山，近20年的保險工作生涯，透過南山的承攬制度，以個人努力創造豐厚收入，自主有彈性的工作型態，讓她兼顧生活與家庭，每年還能帶家人到國外旅遊，逐步完成環遊世界、成就自我的夢想。

施佩君回想國中二年級某天下午，媽媽告訴她家裡只剩下70幾元，這個經驗令她終生難忘，但她並不氣餒，立定志向要力爭上游。在艱困環境下，她半工半讀完成學業後，畢業隨即就業、分擔家計。

施佩君加入南山人壽前，正逢台灣辦卡熱潮，她在國內知名銀行從事信用卡推廣業務，每個月收入逾8萬元，足以改善家庭生活；因緣際會下，她來南山替主管辦卡，隨口請教業務制度後，發現南山的承攬制不僅能累積人脈，更重要的是做得愈久、收入愈能增加，她毫不思索地當天下午就回銀行遞辭呈。

辭去銀行工作，施佩君強調，絕非一時衝動，而是被南山承攬制度「自由」、「自主又彈性」的工作特性所吸引，最重要的是，信用卡業務每月得歸零，保險卻是靠時間累積，只要肯努力，成果將一年比一年好，而且可以自主安排時間，兼顧工作與生活；施佩君可以經常旅行，不用擔心休假天數不夠用，同時成就工作及環遊世界的夢想。

施佩君說：「南山的制度可以讓我憑個人努力提升生活品質，這才是我想要的。」

近年來，南山人壽工會爭取業務員雇傭關係行動，引發紛擾；施佩君表示，自己是以「做老闆」的心態來看待保險事業，既然選擇業務工作，只要客戶有需要，風吹日晒雨淋都得去，目的是追求豐厚的業務獎金、成就自己，絕非1、2萬元的底薪。而且有了豐厚的收入，可以更完善規畫保險來保障自己，實際上比雇傭制度更有保障。

施佩君表示，南山人壽提供各階層業務人員完善的訓練，近20年來，她跟著公司一起成長；加入南山3年3個月後，施佩君如期遞交區經理委任申請表，並於第2天訂婚，在南山同時完成事業與人生的終身大事。

106年間施佩君成立尚正通訊處，以台南永康區為發展目標，原本在銀行工作的先生李昌豪也轉戰保險業，夫妻倆共同經營通訊處，有家人全心支持，讓施佩君得以圓滿家庭與事業兼顧的夢想。

(中國時報)