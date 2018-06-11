陸釋大利多 提供1415億貸款

2018年06月11日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

上海合作組織成員國元首理事會18次會議昨日閉幕；與會的8個成員國領導人共同發表《青島宣言》，並簽署經貿、反恐領域等10多份合作文件。大陸國家主席習近平更在會議上釋出大利多，強調陸方將對上合組織提供300億元人民幣貸款（1415億台幣）等7項承諾，並重申鞏固多邊貿易體制，反對任何形式的貿易保護主義的立場。

簽10多項合作文件

8個成員國領導人昨日下午聯合發表《青島宣言》。宣言表示，各成員國譴責一切形式和表現的恐怖主義，努力推動建立全球反恐統一戰線；支持完善全球經濟治理體系，反對任何形式的貿易保護主義。宣言還稱，成員國主張透過對話協商，以政治外交方式解決朝鮮半島問題。

為促進上合組織成員國合作，習近平昨日上午在「大範圍會談」時也拋出7項承諾；最令各界關注的則是，陸方將在上合組織銀行聯合體框架內設立300億元人民幣等值專項貸款。

代訓執法開發人才

習近平還強調，未來3年，陸方願利用「中國-上海合作組織國際司法交流合作培訓基地」等平台，為各方培訓2000名執法人員，強化執法能力建設；與此同時，陸方亦將為各成員國提供3000個人力資源開發培訓名額。

此外，習近平還稱，大陸將在青島建設「中國-上海合作組織地方經貿合作示範區」；還將設立「中國-上海合作組織法律服務委員會」，為經貿合作提供法律支持；願利用風雲二號氣象衛星為各方提供氣象服務。他還邀請各方出席11月在上海舉辦的首屆中國國際進口博覽會。

齊聲反對貿易保護

會談結束後，習近平和各成員國領導人共同會見記者時表示，經濟全球化和區域一體化是大勢所趨。各方將維護世界貿易組織規則的權威性和有效性，鞏固開放、包容、透明、非歧視、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對任何形式的貿易保護主義。上合組織各方將繼續加強「一帶一路」建設合作和發展戰略對接。

(中國時報)