關係再升溫 印邀習明年到訪

友善列印
中國時報
／綜合報導

上海合作組織青島峰會，多國領導人雲集，其中又以大陸國家主席習近平與印度總理莫迪互動最受關注。上海《澎湃新聞》昨日報導稱，印度外交祕書顧凱傑表示，根據陸印兩國領導人此前武漢非正式會晤的精神，雙方持續保持密切溝通，並證實印方已邀請習近平2019年訪問印度，舉行兩國領導人第2次非正式會晤。

上海《澎湃新聞》10日報導指出，莫迪9日下午抵達青島後，隨即與大陸國家主席習近平會見。兩人在面見時都肯定一個多月前在武漢舉行的非正式會晤，認為會晤增進了兩國政治互信，堅定了發展兩國關係的信心。

報導稱，顧凱傑9日晚間在新聞發布會上透露，印方已邀請陸方在2019年繼續於印度舉行第2次兩國領導人非正式會晤。此外，陸印兩國領導人也將在下個月南非舉行的金磚國家領導人第10次會晤中再次舉行會面。

事實上，印度近來對北京態度明顯轉向，莫迪在本月初的新加坡香格里拉對話上，就小心翼翼地在陸美兩強間維持平衡，既表態對「新印度太平洋」的願景，又澄清並非為了圍堵大陸。《華爾街日報》分析稱，原因就是北京對印度周邊國家的影響力與日俱增，印度體認到跟北京作對就是自找麻煩。

針對印度未來對於「一帶一路」倡議的態度，顧凱傑表示，「印度在此問題上的有關立場已經非常鮮明，不需要再做過多的闡釋。印度支持有關互聯互通的倡議，但同時也認為這些倡議需要在考慮各國主權和領土完整的前提下展開，還應該考慮到倡議可持續性等諸多方面。」

(中國時報)

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