川普嗆杜魯道不老實、軟弱

2018年06月11日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

撕破臉！在加拿大魁北克省舉行的7國集團（G7）峰會9日落幕，落了個不歡而散的僵局。東道主加國總理杜魯道會後揚言，7月1日起將對美國輸加商品實施報復性關稅；提早離開峰會赴新加坡出席川金會的美國總統川普聞訊，隨即發推特宣布退出聯合公報，並大罵杜魯道「不老實、軟弱」。

由於川普決定不再延長對歐盟、加、墨等國的鋼鋁關稅豁免，引發盟友激烈反彈，貿易戰似乎一觸即發。8日起在查爾瓦克斯登場的G7峰會，未開議就飄散濃烈硝煙味。

峰會中，川普和各國領袖仍然就貿易、經濟成長、國家安全等達成共識。7位領導人在聯合公報中承諾，致力打擊保護主義並撤銷貿易壁壘，「同意自由、公平且互利的貿易與投資，同時創造互惠利益，是帶動成長與就業機會的重要發動機。」

杜魯道在峰會結束、發表聯合公報前坦言，美國對加課徵鋼鋁關稅，對美加業界與工人造成傷害，「加拿大在7月1日會採取報復措施，針對美國向我們不法加徵的關稅，祭出同等的關稅回應」。「我們加拿大人很有禮貌，講道理，但我們不會任人擺布。」

杜魯道表示「很高興宣布我們發表7國都簽署的聯合公報」後沒多久，正飛往新加坡的川普在推特大暴走，點名大罵杜「在G7峰會期間表現出一副溫順謙恭樣，在我離開後才在記者會上說，『美國關稅是一種侮辱』，他『不會任人擺布』。非常不老實而且軟弱。我們的關稅是回應加拿大對美國乳製品加徵270％關稅的回應！」

川普在第二篇推文繼續開罵，「基於賈斯汀（杜魯道）在記者會的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已指示美國代表團，撤回對聯合公報的背書，我們也考慮對湧入美國市場的汽車課徵關稅！」

面對川普指控，杜魯道辦公室聲明，他在記者會上的發言，早已經告知川普。

(中國時報)