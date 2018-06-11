美崙啟能爆性侵案 組長送辦

2018年06月11日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

韓國電影《熔爐》翻版！花蓮縣私立美崙啟能發展中心吳姓護理師日前替院生洗澡時，意外發現年逾花甲的「張叔叔」張姓行政組長疑長期指姦、性侵4名女院生，院方知情還試圖掩蓋。吳姓護理師暗中蒐證報案，警方已依利用權勢性交等罪嫌將張男送辦。

4年4女院生受害

成立12年的美崙啟能中心，專收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人。38歲吳姓護理師控訴，4月底她陪院生洗澡時，2名院生向她吐露常遭6旬張男性侵，張男與中心卻威脅不准舉發，否則要將她們趕出去。她錄下被害院生口述遭性侵過程，發現院生分別在浴室、房間、張男辦公室遭性侵，蒐證完成後在上月初向警方報案。

婦幼隊約談院內36名院生，查出張男涉嫌自2013至2016年間，分別對4名20、30歲的輕度身心障礙的女院生猥褻、性侵。張雖否認犯案，警方因被害人指證歷歷，已依加重強制性交、利用權勢性交罪及性騷擾防治法函送花蓮地檢署偵辦，強調若中心知情不報也是共犯。

吳姓護理師說，當她發現孩子疑遭性侵時，立刻通知董事長及社工主任，但無下文，有些老師雖知情但為工作不願作證，讓她心寒，她終日以淚洗面，決定離職並站出來讓真相曝光。

她說，被害孩子告訴她「之前講都沒人相信」，讓她覺得若為五斗米折腰而泯滅良知，這口飯「真的吃不下」！她感謝多名現任、離職老師願出面做證，孩子最後也勇敢說出來，讓她感動到哭了。她並強調，絕非挾怨報復，一路走來覺得自己孤立無援，直到將事件PO上臉書後，得到各界鼓勵，覺得自己是堅持做對的事。

院方駁離職報復

對此，美崙啟能發展中心主任吳靜怡昨仍堅稱不知情，還稱張平時工作用心，與院生互動很好，表示是離職員工「挾怨報復」；另縣府社會處要求該中心先將張男停職，並將被害人暫安置其他機構收容、提供心理創傷諮商、聘請律師及社工協助司法流程。

(中國時報)