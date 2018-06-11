借屍還魂畫句點 2靈同置蓮花座

雲林縣麥寮鎮東宮人員依吳林罔腰（朱秀華）囑咐，將其存放在該宮的濟世金捐25萬元捐給台西國中，由校長林燦基（左二）代表接受。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

60年前轟動社會的借屍還魂女主角、雲林縣麥寮鄉民吳林罔腰（朱秀華）上月23日壽終正寢，享壽97歲，昨日出殯，為傳奇一生畫下句點。特別的是，告別式牌坊同列2人名字，也特製2靈位分別供奉，禮儀師則以「吳氏林媽朱秀華老太夫人」稱之。

據傳，1958年當時17歲的朱秀華，因八二三炮戰搭船逃難到台灣，但在雲林沿岸慘遭漁民殺害劫財，狀告台西鄉安西府3位王爺；3位王爺請示地藏王菩薩，隔年讓朱靈魂入主吳林罔腰軀體還陽，傳奇經歷曾多次被搬上大銀幕。

吳林罔腰是麥寮鎮東宮住持，廟方遵其遺願，昨在告別式上將她存放的50萬元濟世金，分別捐給麥寮高中及台西國中。

吳林罔腰81歲姪女吳蜜桂回憶，當時吳林常生病，身體虛弱昏沈，朱的魂魄趁機附身；吳林醒來後便不識家人，自稱是金門的朱秀華，原本不識字也變識字，家人嘖嘖稱奇。

昨出殯時，吳林罔腰與朱秀華同置一蓮花座，吳林在前，朱在後，禮儀師吳政靖強調這是台灣民俗史上頭一遭。家屬把吳林罔腰牌位請回家祭祀，而朱秀華則奉祀在麥寮成德堂。

當棺木要下葬時，禮儀師召喚2亡魂一往西方極樂世界，一往生投胎，也與一般葬禮有別；因墳墓葬的是吳林罔腰遺體，所以墓碑刻上吳林罔腰的名諱。

(中國時報)

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