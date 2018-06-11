躲過25年時效 方敦泄免訴

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

25年前震驚全國的「女祕書遭強暴案」，因有調查局官員涉入、讓時任法務部長的馬英九、調查局長吳東明2人罕見地公開道歉，但嫌犯方敦泄因逃匿加拿大被通緝，雖然立委多次呼籲檢調遣返方受審，但方仍是逃過25年追訴權時效，法院近將判決方嫌免訴。

1993年1月5日，前台北市調查處中正站副主任王任謙4名調查官與柏青哥店負責人陳金盈餐敘，續攤至金殿夜總會，席間商人方敦泄、陳的李姓女祕書陸續到場。次日凌晨，方竟性侵酒醉李女，被服務生撞見，但王卻未阻止，讓方性侵得逞。

事後陳金盈開記者會怒批「調查員說方的父親功在黨國，性侵1個女人算什麼！」，引發婦女團體憤慨，時任法務部長馬英九、調查局長吳東明在立法院連袂道歉。吳向李女與家屬及全國婦女致最誠摯歉意，馬對調查員未盡保護責任深感歉意，調查局聲譽跌至谷底。

王任謙雖否認犯罪，2003年2月最高法院依乘機性交罪幫助犯判王1年7月徒刑確定，王入監服刑。另主嫌方敦泄1993年3月12日搭機潛赴香港，再逃往加拿大遭北檢起訴，北院因方迄未到案，1993年7月22日發布通緝。

方逃匿期間，立委多次籲請檢警設法遣返方受審，卻無下文，由於方的追訴權時效20年，加計4分之1為25年，再加上偵審期間，其追訴權時效已完成，依法將判免訴。

至於揭發本案的陳金盈案發3年後，1996年2月27日凌晨一場汽車對撞車禍中喪生，離奇結束生命。

本案最大「貢獻」是促成刑法修正，當年性侵案屬告訴乃論罪，被害人案發後一度避不見面，直至6個月告訴期限屆滿前才提告，經婦女團體奔走下，1999年3月終修法將性侵犯罪由告訴乃論罪改成公訴罪。

(中國時報)