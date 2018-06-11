八里收容所棄置盲犬

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中國時報
、吳岳修、／綜合報導

新北市八里收容所日前將1隻近乎失明的瑪爾濟斯犬「唐唐」，丟棄五股荒山，新北市動保處長陳淵泉昨道歉，並將全案移送政風調查；另台中市1隻山豬慘遭陳姓飼主自6樓丟下摔死，警方罕見找獸醫學院解剖，認定陳就是凶手，依違反動保法將陳男送辦。

台灣動物緊急救援小組說，唐唐6月7日在新北八里渡船頭工廠附近走失，經八里消防隊尋獲轉送公立收容所，所方竟將唐唐載至林口與五股交界的荒山中丟棄，經臉書社團協尋後才在五股山區找到冷得發抖的唐唐。

新北市動保處長陳淵泉坦承2名動保員嚴重失職，已停止2人勤務，駐區獸醫彭明發因督導不周調職，全案移送政風單位，承諾將落實收容作業，並將本案列為案例教育。

另台中市警一分局2月獲報，指某社區大樓有小山豬墜樓死亡，員警找到6樓的57歲飼主陳男，但陳堅稱山豬是自己掉下樓，警方找獸醫學院解剖山豬釐清死因，發現山豬有創傷性顱內出血且全身多處嚴重骨折，確認山豬是被從高樓丟下致死。

陳坦承半年前從東勢山區帶回小山豬，飼養在住處頂樓，事發時因心情不佳喝酒解愁，晚間餵食時牠像發瘋似的不斷狂吵、衝撞籠子，氣憤下將籠子連同山豬往外丟。

依《動物保護法》虐死動物可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。陳得知沒了山豬又觸法，直呼「虧大了」。

(中國時報)

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