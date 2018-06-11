高雄漁船氨氣外洩 包商2死

返回高雄港進行整補維修作業的遠洋漁船「發春陸號」，10日傍晚發生氨氣外洩工安意外！62歲郭姓包商和45歲顏姓員工進到艙底維修冷凍設備的管線漏洞處時，疑因吸入過量氨氣昏迷。（劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

返回高雄港進行整補維修作業的遠洋漁船「發春陸號」，10日傍晚發生氨氣外洩工安意外！62歲郭姓包商和45歲顏姓員工進到艙底維修冷凍設備的管線漏洞處時，疑因吸入過量氨氣昏迷。洪姓船東查覺有異，請漁工戴防毒面具下去查看，發現2人昏迷不醒，警消救出時已均無生命跡象。

700噸級以上CT7級遠洋魷釣漁船「發春陸號」，在此季節捕撈秋刀魚，10日停泊小港區漁會82號碼頭進行整補、加油、維修，洪姓船東下午到漁船巡視，聽外籍移工說聞到微微的氨氣味，並聽到有疑似嘶嘶漏氣聲。

洪研判是漁船冷凍管疑似破洞，找來長期配合的包商郭男維修，郭還告知洪「到船艙底一下子就好」；不久洪發現氨氣味非但沒有減少消散，反而越來越濃，要外籍移工戴防毒面具去查看，發現郭、顏2人倒在第4層船艙，隨即報警。

警消傍晚6時獲報趕抵，緊急灑水降低現場氨氣濃度，並從艙內拉出郭、顏2人，不過2人都已無氣息，雖將2人送醫搶救，仍不幸罹難。

據了解，郭、顏2人進到艙底維修時都有戴防毒面具，疑因外漏的氨氣濃度太高，2人才剛要焊接外漏洞口，氨氣迅速充滿船艙，2人不支昏厥倒下。

高市勞檢處初步調查，應是氨氣外洩發生意外，已勒令現場停工調查，並追究事業單位《職安法》責任。醫院表示，氨氣爆瞬間溫度是負100度C多，所以，皮膚雖看似燒傷，其實是凍傷，吸入過多氨氣會引起肺脹致死。

(中國時報)

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