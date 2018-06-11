外國藝術家駐村 文化種子扎根

2018年06月11日 04:10 中國時報 邱立雅／專題報導

小小的鄉間，卻有來自世界的8名藝術家駐村創作！十二寮社區今年邀請8名來自印尼、澳洲、泰國與台灣本地的藝術家，與在地居民一同作息，用工作坊的方式，一同創作，合力完成4項大型藝術裝置，希望讓藝術文化的種子，在這個偏鄉社區萌芽、成長。

十二寮因湖光山色迷人，遊客多半白天前來健行，午後便離開，8名受邀藝術家在十二寮沿著湖畔，利用在地盛產的竹子，製作出《八形道》、《天空的屋頂》、《樹的邀請》及《希望隧道》4個大型竹編藝術品，搭配夜間點燃燈火，星星點點的燈火倒映水面，營造出十二寮的夜間風情。

4月22日世界地球日那天，印尼藝術家們在《希望隧道》下做了傳統祈福料理，薑黃飯配上五彩蔬菜並插上1根紅色的辣椒。藝術家Bugus說，紅色食物插在飯上代表對宇宙發送祈求和祝福，藝術家們與村民放下工作，在大自然場域中一起感受呼吸與脈搏。

在藝術家離開的前一晚，村民聚在一起，Bugus端著特製的印尼BBQ與村民一起享用，相互擁抱說珍重再見。村民因為這些藝術家，吃到了從未吃過的異國料理、接觸了竹編和蠟染、孩童們開始學習印尼文，也敢開口說英語，村民們雖然感傷相聚短暫，但都深信，與藝術家合力留下的作品，將悄悄改變十二寮的未來。

(中國時報)