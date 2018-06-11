自嘲是打雜的 靠洗澡打坐靜心

一群志同道合的年輕人齊聚十二寮休閒農業區，用行動來改變在地生活。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／專題報導

十二寮的靈魂人物徐健智年僅28歲，身材削瘦，但炯炯有神的雙眼，透露著他對在地的情感與投入，最常見的畫面就是忙著各式各樣計畫撰寫、開會，徐健智可是人氣小王子，進駐十二寮的各類奇人都與他相熟，常見他操著流利客語與在地長輩交談，且樂此不疲。

「我就是個打雜的。」提起自己在十二寮的角色，徐健智笑稱自己什麼都得做，長輩身體不適要協助送往醫院就醫、哪裡水管壞掉就要去檢查、哪棵樹倒了要去鋸，居民有事情也要去協調，因為地方很多聲音，他要去了解狀況，讓大家達到平衡。

一開始回來社區，許多人都用懷疑的眼神看他，認為「一個少爺會做什麼？」甚至父親一開始也不太支持他的理念，但他努力寫企畫書向父親「請款」，用行動說服父親，如今各種計畫、邀約、來訪也讓他愈來愈忙，一整天下來像個陀螺團團轉。

「蹲馬桶的時間放空，洗澡的時候打坐。」徐健智一整天幾乎沒有自己的時間，只能在蹲馬桶的半小時看看書、滑滑手機看影片，趁著洗澡的時候打坐，達到禪的境界，他笑說：「許多問題的解決方法，通常都是打坐時想通的。」

若要用一句話自我形容，徐健智認為自己是「一個理想主義者」，他有著源源不絕的靈感跟行動力，從大學起就嘗試在澳洲服飾店寄賣自己設計的衣服、到大陸批發雷射筆回台零售、情人節到花店批發玫瑰花到街上兜售，雖都以失敗告終，卻能屢敗屢戰，從中汲取成功的養分。

徐健智待人親切的態度，以及與在地長輩之間的互動，看起來就像是從外星球遠道而來的傳教士，用理念支撐自己的信仰、做他認為應該做的事。

(中國時報)

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