國民黨雙北合體 8月提共同政見

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中10日與雙北議員參選新人共同造勢，沿著內湖河濱騎乘自行車，宣布將來要移除內湖垃圾山，打造大型綠帶公園、沿岸藝文專區。另外，外界關心丁守中與新北市長參選人侯友宜何時會合體？丁笑說，就快了，預計8月提出共同政見，並連結六都市長參選人一起宣傳。

丁批河岸狹窄水質髒

丁守中昨與議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱及新北市議員參選人葉元之騎協力車，營造雙北齊心氛圍。不過外界好奇，侯友宜日前才南下，與高雄市長參選人韓國瑜「北高連縣」，但就在隔壁的雙北，卻遲遲未見丁侯同台，2人究竟何時才會合體？

對此，丁守中笑說「很快」，雙方現在都在勤跑基層，智庫與幕僚也在研擬雙北共同政見，等到政見慢慢形成後，預計8月共同提出，屆時不僅北北基宜，包括六都相關政見都會一併提出。

至於北市政見部分，丁守中一行人昨騎乘基十一號水門出發，騎乘到內湖復育園區時，丁指出，內湖垃圾山占地15公頃，現在還有90萬平方米沒有移除，又突入基隆河行水區50公尺，導致該處河岸特別狹窄，水質也較髒。

此外，目前垃圾山有3分之1是腐植土，3分之1是未回收的瓶瓶罐罐，3分之1是垃圾，若能將垃圾就近在內湖焚化爐燒掉，瓶罐和腐植土處理後賣錢，內湖就能多出10幾公頃的土地，未來可做大型公園綠地，或在沿岸設置藝文沙龍專區，規畫咖啡館、街頭藝人表演及文創展覽空間，這正是內湖科技園區缺乏的部分。

丁守中還說，雙北汙水下水道接管率雖很高，但景美溪和基隆河水質無法有效提升，主因是傳統公寓陽台排水管走的是雨水下水道，而不是汙水下水道，民眾習慣把洗衣機放在陽台，使得汙水隨著雨水下水道流入河川，未來會促進雙北合作，在各自的議會和市府提案，補助老舊公寓陽台排水改走汙水下水道。

環保局打臉耗費鉅資

不過，對於丁守中所提出的想法，北市環保局昨下午也透過新聞稿「打臉」稱，內湖復育園區現況即為大型綠帶公園，「是否需再耗費鉅資擾動環境，值得各界深思」。環保局說，如果要將現有垃圾層完全移除，預估要斥資30億、花費8年以上時間，也會增加全市焚化廠垃圾焚化量。

(中國時報)