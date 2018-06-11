國高改隸代理師 暑假沒薪水

2018年06月11日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市9所國立高中職年初改隸市立，市府多次允諾「國高改隸、待遇不變」，但暑假將至，國高的代理老師馬上面臨暑假沒薪水的困境，教師會擔憂優秀人才外流，要求比照國高「聘好聘滿」；教育局長高安邦直言，除9所改隸的國高，原有8所市高也要一視同仁修改聘期，1年約增加2417萬，將審慎研議。

優秀人才恐將外流

桃園市教師會理事長張瓊方說，改隸前的國立高中職代理老師聘期從每年的8月1日至隔年7月31日，但桃園的代理老師卻是8月27日至隔年7月2日，年初改隸後，國高的代理老師7月仍是去年教育部聘用、有支薪，但8月開始改由桃園市教育局聘用，聘期縮短、薪水將比國高時代減少2個月，市長鄭文燦和局長高安邦言猶在耳的「待遇不變」非常諷刺。

張瓊方表示，教育部部轄的國高、台北市市轄的市高都有1年完整聘期，影響代理老師留任意願，像是鄰近北市的桃園特殊教育學校、比鄰新竹的龍潭高中，都已經傳出代理老師跨區報考其他縣市的國立高中職、爭取完整年薪，擔憂優秀人才外流、影響學子的受教權，大聲疾呼國立高中好的制度應該留下，連同原有市高一起向上提升，而非向下沉淪。

教局稱財政負擔大

教育局解釋，17所市高共有223位代理老師，暑假支薪將增加2417萬元，若再加上國中小代理老師，每年要增加2億817萬元，是龐大財政負擔。高安邦坦言過去國高聘期完整、還有依年資敘薪，但除了台北之外，其他5都市高也未聘滿，桃園另外讓兼任行政的代理老師增聘1個月，待遇已相對其他4都更優，且過去國高全校僅1位特教師資、改隸後都聘足到3位。

因台中去年改隸有沿用國高的敘薪制度，當越久代理老師、薪資越高，桃園高中代理老師敘薪1年約增加1200萬元，可望比照辦理，將和近來中央推動的政府聘用臨時人員加薪、國小老師鐘點費從260元調高到320元等議題通盤考量。

(中國時報)