日租搶飯碗 旅館業北上抗議

2018年06月11日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

日租套房衝擊合法旅館業者生意，全台上百名旅館業者12日將聚集台北火車站，抗議每年被搶走300億元營業額，要求交通部觀光局提出對策。台中市旅館公會理事長鄭生昌呼籲觀光局積極修法，強制要求所有網路訂房平台將非法日租全部下架，否則目前住房率萎縮到5成，「生意怎麼活下去？」

全台日租套房猖獗，鄭生昌強調，非法日租接待每年來台千萬名旅客數近25％比例，全年約占300億元營業額，台中市非法日租更占總房間數30％，合法旅館業者要繳稅，因應一例一休成本增加20％，非法日租套房對合法旅館經營造成重大威脅，政府不能放任劣幣驅逐良幣。

旅館業者抨擊，中央只要求地方觀光局取締，地方雖全力配合，但非法日租業者成長太快，人力不足，如不回到源頭管理，仍會變成無法落實全面取締的窘境。

上百業者 明聚集北車

鄭生昌呼籲，唯有溯源管理，修法強制要求OTA（online travel agent網路訂房平台）平台業者將非法日租全下架，解決非法日租問題，修法前，交通部觀光局先以行政命令解釋，協調NCC執行即可強力令其下架，讓非法業者無法攬客。

要求立法 違規全下架

台中市觀光旅遊局表示，自2015年1月至2018年4月，共裁處136件違法日租套房，累計裁罰1852萬元；盼由中央向境外電商平台業者實施強制作為，讓國內法令有效約束平台業者只能刊登合法旅宿廣告，從源頭阻斷日租套房等非法旅宿行銷管道。

(中國時報)