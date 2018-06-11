泛綠組台灣隊 黃敏惠斥老套

2018年06月11日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

財團法人正常國家基金會9日晚上在嘉義市中正公園舉辦音樂會，嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋與多位議員都到場，民進黨中執委陳茂松當場宣布涂醒哲將以「台灣連線」為號召，與10位現任議員、3位議員參選人共組「台灣隊」，尋求市長連任，力拚議會過半，涂醒哲更喊出大家一起當選，嘉義市將突飛猛進。

涂領軍 力拚議會過半

獲國民黨提名的前市長黃敏惠10日指出，民進黨所謂的台灣隊是老套，不是新招，一再用分裂分化方式操弄選舉，有違選民期待，「選民在乎是做對的事」；還強調她選的是嘉義市長，「我比較關心嘉義隊」。

嘉市議長蕭淑麗更直指民進黨企圖以統獨議題主導年底選舉，「不智也不宜」，對台灣發展更沒有幫助；尤其小英上任後許多產業都受到衝擊，「人民只想拚經濟，不是拚政治」。蕭還說，涂醒哲施政滿意度不好，能不能為議員選票加分還是問號，「台灣隊」比較像口號，就算同台議員，選舉時也不見得想跟涂醒哲綁在一起。

黃直言 關心「嘉義隊」

9日的音樂會包括民進黨現任議員黃露惠、黃盈智、王美惠、陳幸枝、蔡文旭，台聯蔡永泉，以及無黨陳姿妏、莊豐安、蔡榮豐、蘇澤峰，另新人林耿瑋、黨部主委黃大祐、時代力量嘉義辦公室執行長陳盅禓也都到場，陳茂松表示，年底選戰主軸「台灣連線」，就是「台灣隊VS中國隊」。

涂醒哲致詞時不忘訴苦，說很多人在外面放耳語，說涂醒哲沒做事，但他上任治水清淤讓嘉市2年多不淹水，全面換裝LED路燈，等了28年鐵路高架化工程更在他任內動工，強調他3年多來汲汲營營於市政，就是想給市民美好未來。

涂醒哲強調，此次台灣隊聯合了無黨籍、民進黨籍、台聯黨、時代力量等認同台灣的議員參選人，大家共同為嘉市未來打拚，呼籲市民支持，年底大家一起當選。

(中國時報)