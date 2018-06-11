腸病毒發威 產後之家淪陷

2018年06月11日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

天氣炎熱，腸病毒疫情加劇。高市爆發有史以來首例產後護理之家腸病毒群聚感染，該機構5月陸續有多名新生兒有高燒、躁動等症狀，經確認至少2名感染腸病毒，研判是訪客等人接觸或機構未落實感控措施，衛生局將於兩周內查核所有產後護理之家、月子中心腸病毒防治作為，是否符合相關規定。

高市疾管處長潘炤穎指出，該產後護理之家平時照顧約15名新生兒，在5月初時通報1名新生兒為腸病毒重症，經疾管署排除重症，但確認感染腸病毒伊科11型，後來康復出院，未料5月底又有2名以上新生兒驗出腸病毒。

消毒須用漂白水定期擦拭

潘炤穎表示，疫情爆發後，要求該機構新生兒「只出不進」，大多新生兒由家屬帶回照顧。衛生局上周起緊急檢視高市16家產後護理之家及11家坐月子中心的腸病毒防治作為，將進行通盤檢討，一旦發生重大缺失，不排除直接告發開罰。

衛生局研判，造成此波產後護理之家腸病毒感染原因，可能經由新生兒的訪客、親屬、照顧者等感染，或是所在機構感控措施不夠完善。像是消毒液並非使用75％酒精消毒就有效，必須使用500ppm漂白水定期擦拭，另要區分汙染及非汙染區。

10例重症 一半是新生兒

疾管處統計，第22周高市腸病毒健保門診及急診資料就診人次1208人次，全國共累積10例腸病毒感染併發重症確診個案，其中有一半是新生兒，特別提醒家長避免直接觸摸嬰兒、摟抱寶寶前記得「洗手、洗臉、換衣服！」

(中國時報)