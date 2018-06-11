城隍爺搭龍船 巡視淡水河

城隍爺（左）在廟方人員護衛下搭船巡視淡水河，庇佑市民安康，吸引民眾爭相參與。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

快樂出航去台灣！因應城隍爺渡海來台的歷史淵源，台北市霞海城隍廟10日舉辦城隍爺搭龍船水巡儀式，提前過端午，現場由氣勢磅礡的舞龍陣、鑼鼓陣開場，隊伍沿途遶境至大稻埕瑪頭，城隍爺及月下老人也在廟方人員的護衛下搭船巡視淡水河，庇佑市民安康，吸引大批民眾爭相參與。

端午節腳步將近，香火鼎盛的霞海城隍廟10日舉辦城隍爺搭龍船水巡儀式，活動開始前原先飄起毛毛雨，但踩街活動一登場，天氣即放晴，讓民眾嘖嘖稱奇。此次活動重頭戲在於「水巡淡水河」，由廟方捐贈的「霞城號」領軍其他3艘龍舟，順利馳騁在淡水河，護佑民眾平安，也期盼喚起政府對環境保護的重視。

台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，城隍廟是地方的重要守護神，不但吸引大批國內外觀光客朝聖，最重要的是凝聚地方向心力，此次活動串聯超過500個在地店家、學校、企業等，舉辦系列文化推廣活動，期盼民眾可實地走訪，親自了解大稻埕之美。

不只如此，吳孟寰也說，2020年是霞海城隍來台200周年，今年起即規畫文化特展、市集、祭典等活動先行暖身，本月22至24日有日本季活動，27日則是城隍爺壽宴，規畫旗袍上菜秀、旗袍舞蹈祝壽，替城隍爺開生日PARTY，歡迎民眾共襄盛舉。

在地文創業者黃飛霖指出，霞海城隍不只是重要信仰中心，更成為許多在地業者創作的靈感來源，商品受到不少年輕族群喜愛。

此次也參與龍舟活動的台北市運動推廣協會祕書長路永騂表示，早期先民從淡水河進駐發跡，發展出豐厚的人文歷史，卻因工業發展、環境髒亂被大家所遺忘，現在水質逐步改善，期盼結合信仰與龍舟運動，吸引更多民眾了解台北的「母親河」。

(中國時報)

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