蔡衍明基金會 為竹縣志工而唱

蔡衍明愛心基金會10日舉辦「向新竹縣志工致敬演唱會」，現場觀眾聽得如癡如醉。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹縣報導

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視舉辦的公益演唱會列車，10日駛抵新竹縣文化局演藝廳，安排知名歌手帶來經典歌曲，向勞苦功高的竹縣志工們致敬！

「今天我顧人、明天人顧我！」蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會除了藉演唱會慰勞長期服務社會的志工們外，更期望傳遞社會服務的理念，無論是多金的企業主或市井小民、青年學子，都能加入志工行列，跟著旺旺將愛傳遞到全台各角落。

公益演唱會星光熠熠，由搞笑藝人馬國畢擔綱主持，參加演出歌手有金曲最佳二重唱組合南方二重唱、魯冰花曾淑勤、2018金曲獎入圍歌手林喬安、張涵雅、金牌製作人小胖老師袁惟仁、明日之星黑色旋風郭婷筠，帶來膾炙人口的22首經典老歌。

這場動人的演唱會在縣府全力配合下，邀請800位志工參加，現場另開放300位民眾席次，也迅速被「秒殺」，蔡衍明愛心基金會主任周哲仁、縣長夫人古素珍、祕書長蔡榮光、縣議員林思銘、陳栢維、賴江海、社會處長李國祿、文化局長張宜真等到場欣賞，與現場爆滿的觀眾沉醉在浪漫的音樂世界。

端午節將至，社會處還應景致贈每名到場志工2顆禮粽，旺旺友聯贈送精美收納袋，對志工們長期犧牲寶貴假期，服務社會的偉大精神表達由衷感謝。

主辦單位另預告今年第6場活動，將於7月1日在苗栗縣文化觀光局演藝廳登場，邀請購物天后涂佩岑擔綱主持，參演歌手包含3屆金曲歌王殷正洋、曾淑勤、李明德、金曲二重唱大百合、高蕾雅、客家姑娘徐紫淇、明日之星曾瑋中，歡迎踴躍索票參加。

(中國時報)

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