行善團助修繕 滿心感謝入新厝

2018年06月11日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

為回報社會大眾，陳姓屋主捐出土地做為防火巷，行善義工團透過彩繪美化巷弄。（呂妍庭攝）

陳姓民眾住了42年的木造老屋，疑因木材腐朽，屋頂破了一個大洞，不僅太太被砸傷至今未癒，連整修房子的錢都沒有，如今因台灣寶島行善義工團幫忙，陳家有了溫暖新家，在義工團的建議下，屋主把近3坪大小的空間留給鄰里做為防火巷使用，以善意回報幫助過他的人。

多半當臨時工維持家計的陳姓民眾說，木造老房子蓋了47年，是家族共同持有，現僅一家3口居住；還指屋頂崩落那天事發突然，根本毫無預警，因經濟並不寬裕，光簡易修復近20萬就拿不出來，一家人只能勉強窩居，經嘉義市西區家庭福利服務中心轉介給寶島義工團，他們終於換來堅困又溫馨的新家，「除了謝謝，還是謝謝」。

義工團理事長王忠正說，評估確定接案後，現場量測發現陳家在巷子底，因社區多是木造房子，且數十戶只有一條通道，考量遇災時緊急出入只有一處，太少、太危險，便向屋主建議將房子退縮，以便留下一道防火巷，很開心屋主欣然同意。

10日在市府規畫下，陳家舉辦小小入厝同歡會，嘉義市長涂醒哲夫妻、市議員王美惠等人也到場，即將上小一的陳小妹滿場跑，還拿出當初畫的「新家夢想藍圖」解說給大家聽，在尚未完工的工地裡來回不停地穿梭，顯得相當興奮。

市府表示，陳家重建過程中，各界善心人士都伸出援手，共同支撐起陳小妹妹一家，更有民間團體提供食材，讓義工出團修繕期間可以有用餐和住宿的地方。涂醒哲除準備粉紅色書包給陳小妹當禮物，也感謝台灣寶島行善義工團的善舉和各界幫忙，集結眾人愛心，成就這樁善舉，讓陳家煥然一新。

(中國時報)