失聯半世紀 癌末翁圓尋友夢

2018年06月11日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

73歲癌末老翁黃富吉自知時日不多，不想人生有遺憾，日前透過高雄榮總表達思念3名友人，其中最想尋覓失聯半世紀的同袍吳振明。網友透過臉書社團《東港好厝邊》轉傳，2天火速找到吳男，2名白頭翁在病榻相見歡，忍不住落下男兒淚，場面令人動容。

早年當貨車司機的黃富吉罹患肺癌末期，5月28日住進高雄榮總安寧病房，他在人生抵達終點前，始終掛念3名摯友，包括前同事蔡川頭與林文彬，最割捨不下的是與金門當兵同梯吳振明的同袍情。

黃翁老淚縱橫說，20歲時在台南新兵訓練中心認識吳振明，2人跟隨部隊到金門前線服役，當年兩岸關係緊繃，他在戰地精神與體力飽受壓力，甚至遭老兵欺負，幸虧吳振明出手伸援，陪他度過漫漫的數饅頭歲月，畢生難忘。

不過，退伍後各奔東西失去音訊。他7日透過高雄榮總醫院請託媒體尋人，但僅有1張自己年少時期的老照片，還因操持的口音，讓眾人錯將吳「振」明當成吳「俊」明，但神通廣大網友發動人肉搜索，短短2天捎來好消息。

臉書社團《東港好厝邊》版主黃驤雲轉傳尋人訊息，正好吳振明的親人看見留言告知吳振明，吳男看到黃翁年輕時照片，確認這是他當兵時的「換帖」黃富吉，立即致電高榮表達探望之意。

9日兩人在高榮病房相見，失聯半世紀老友眼淚不禁奪眶而出，時光仿若退回50年前的金門當兵日常，重溫那些年的戰地時光。吳振明離開病房前，答應黃翁「我一定會再來看你」，讓他滿意地露出久違的笑靨。

(中國時報)