彰濱闢醫材園區 賴揆開支票

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中國時報
／彰化報導

行政院長賴清德10日上午至秀傳亞洲遠距微創手術中心，實地參觀體驗整合式智慧開刀房的醫療器械，除推崇秀傳醫療體系總裁黃明和對台灣醫療的付出與貢獻，針對彰化縣長魏明谷在彰濱工業區推動中彰投苗醫療器材發展園區計畫，當場允諾中央將全力支持。

秀傳醫療體系慶祝微創中心成立10周年，舉辦「微創手術教育與生醫醫材創新之未來趨勢論壇」，國內外150名產官學研醫界人才昨天齊聚交流，黃明和、法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）等均出席。

賴清德在黃明和、魏明谷等陪同下參觀，身為腎臟內科醫師的他，也親自拿起微創手術雷射刀，體驗戴上3D眼鏡，透過螢幕觀看立體影像，一邊操作手術刀，成功夾出手術模擬物件。馬赫斯克當場稱許他已具備成為卓越外科醫師的資格，讓賴清德與現場醫界人士會心一笑。

賴清德推崇黃明和自1973年起成立外科診所，共創立8家醫療體系，服務眾多民眾，10年前更率先成立遠距微創手術中心，有來自33國、逾1800名專家到此，協助訓練超過50國、7000名外科醫師。

賴清德說，政府正在推動醫療器材產業發展，將持續培訓人才、建立友善法治環境、投入研究發展經費，更要保護智慧財產權，進而整合台灣醫療產業聚落。

(中國時報)

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