蘇批新北汙水 市府嘆顛倒是非

2018年06月11日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌再拿A7合宜宅汙水、八里汙水廠機器損壞等問題，批評新北市府效能不彰；新北市府10日強調，行政院、桃園市才是新北市汙染的始作俑者，八里汙水廠則是台北市府代管，蘇罵人要搞清楚對象，不應顛倒是非、無中生有。

蘇貞昌近日不斷將砲火對準林口A7合宜住宅的汙水汙染下游新莊區，新北市府失職，最後靠他才解決問題；另外，他也指控，八里汙水廠機器壞光光，汙水偷排入海，新北市府效率不彰。

新北市府9日深夜以及10日上午連發2條聲明，譴責蘇貞昌為了選舉考量，用幾近造謠的方式，刻意顛倒是非、無中生有，抹殺基層公務人員辛苦與努力。

新北市府在2016年A7合宜宅完工時發現汙水問題並提出警告，當時民進黨執政的行政院祕書長陳美伶保證汙水符合環保標準，同為民進黨籍桃園市長鄭文燦輕發使用執照，「新北市才是受害者！」

至於八里汙水處理廠的主管機關，現為台北市攻府，請蘇前縣長「找對人」，且當務之急應為雙北市共同向中央爭取補助，一起解決系統難關才是。

侯友宜競選辦公室10日也發出聲明表示，老縣長為了選戰求勝，竟口不擇言、造謠生事，甚至收割新北市府同仁辛勞，將基層公務員斥為「寫再多公文都沒用！」叫市府同仁情何以堪。

(中國時報)