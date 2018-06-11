山豬駕駛許可證件套 限量1000個秒殺

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中國時報
／台東報導

網路上流傳東部小孩都是騎野豬上學的玩笑話，台東大學學生靈機一動大搞笑kuso，藉舉辦「輕（中）型山豬駕駛資格考核」，通過者可獲得「山豬駕駛許可證件套」做行銷。駕駛證件套10日在網路上開賣，限量1000個15分鐘內秒殺。

臉書粉絲團「校園流浪人」在台東大學推出「山豬駕駛許可證件套」，證件套上可愛的騎山豬圖案受到師生廣大回響，先試推100個，秒殺一空；10日再舉行第2梯次「山豬資格考核活動」，為避免網友信以為真，特地前來考照，粉絲團特別表明並無舉辦實體活動。

談到行銷緣起，發起人張權仁表示，起初是他當交換學生到大陸去，見到甘肅附近的偏遠學校用駱駝當作創意圖案，做出很多周邊商品。回台東之後，突然靈機一動，用山豬作為發想，設計出山豬許可駕駛證件套。

張權仁強調，一開始只是趣味性，只是做來送給朋友，沒想到竟然供不應求，才會再次開團，10日在網路上開賣1000個，上線僅短短15分鐘就銷售一空，實體販售550個，也在1.5小時內全部賣光。

一個小小的創意竟引起廣大的討論，張權仁表示，山豬許可駕駛證件套回響實在太好了，之後會再持續開發一些搞笑商品。尤其是東大位處偏僻，希望多辦活動讓學校更有活力，讓外縣市朋友也知道東大，讓學校打響知名度。

(中國時報)

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