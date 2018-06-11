鼓勵寫作閱讀 小文青獲獎

2018年06月11日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府10日舉辦蘭陽兒童、少年文學獎頒獎典禮，作品有6大類，參賽件數達863件，經評選後有108件作品得獎，評審陳木城指出，閱讀與寫作是相輔相成，鼓勵得獎者能繼承宜蘭文風鼎盛的香火。

蘭陽兒童文學獎今年邁入第13屆，蘭陽少年文學獎是第17屆，2項文學獎徵文對象分別是國小、國中。國小組有童詩類、文體類、故事類；國中組是新詩、散文、小說類。

各類組首獎有童詩類低年級光復國小葉甯瑄、中年級士敏國小游宣琦、高年級北成國小朱耘禛，文體類中年級光復國小林展毅、高年級清溝國小李柏翰，故事類成功國小張安儀；新詩類凱旋國中陳映璉、散文類東光國中莊凱茵、小說類國華國中簡瑀萱。

評審陳木城指出，宜蘭縣有針對兒童、少年、青年，以及涵蓋各年齡層的蘭陽文學獎等4項文學獎，對文學創作有完整的獎勵機制，我們能因寫作而更深刻的生活、作更廣博的思考，寫作是產出、建設性的活動，倡導閱讀的方式就是寫作。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，宜蘭自古文風就很興盛，在文學、藝術、文化、表演等領域，都孕育傑出人才，文學獎的舉辦很有意義，中年事業忙碌、老年體力有限，閱讀習慣是要在小時候就養成，盼能透過文學獎讓學生喜歡閱讀與寫作。

(中國時報)