鼓勵寫作閱讀 小文青獲獎

蘭陽兒童、少年文學獎10日頒獎，獲得國小組低年級童詩類首獎的葉甯瑄，上台朗讀自己的作品〈太陽〉。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府10日舉辦蘭陽兒童、少年文學獎頒獎典禮，作品有6大類，參賽件數達863件，經評選後有108件作品得獎，評審陳木城指出，閱讀與寫作是相輔相成，鼓勵得獎者能繼承宜蘭文風鼎盛的香火。

蘭陽兒童文學獎今年邁入第13屆，蘭陽少年文學獎是第17屆，2項文學獎徵文對象分別是國小、國中。國小組有童詩類、文體類、故事類；國中組是新詩、散文、小說類。

各類組首獎有童詩類低年級光復國小葉甯瑄、中年級士敏國小游宣琦、高年級北成國小朱耘禛，文體類中年級光復國小林展毅、高年級清溝國小李柏翰，故事類成功國小張安儀；新詩類凱旋國中陳映璉、散文類東光國中莊凱茵、小說類國華國中簡瑀萱。

評審陳木城指出，宜蘭縣有針對兒童、少年、青年，以及涵蓋各年齡層的蘭陽文學獎等4項文學獎，對文學創作有完整的獎勵機制，我們能因寫作而更深刻的生活、作更廣博的思考，寫作是產出、建設性的活動，倡導閱讀的方式就是寫作。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，宜蘭自古文風就很興盛，在文學、藝術、文化、表演等領域，都孕育傑出人才，文學獎的舉辦很有意義，中年事業忙碌、老年體力有限，閱讀習慣是要在小時候就養成，盼能透過文學獎讓學生喜歡閱讀與寫作。

(中國時報)

山豬駕駛許可證件套 限量1000個… 竹市動物園搬遷 害21隻動物送命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。