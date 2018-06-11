謝美英 投入中壢議員選戰

2018年06月11日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

中壢區市議員選舉參選爆炸，應選11席目前檯面上已有至少17人參選，亞洲電台主持人謝美英也確定投入選戰，在中壢地區陸續掛起參選看板。她說，身為媒體人要無色選舉，不加入任何黨派，公正、客觀為民眾發聲。

中壢區因人口成長，市議員選舉從10席增加1席，無論以政黨提名或無黨籍身分參選，競爭激烈程度不減反增。有執政優勢的民進黨在中壢提名5席，為彭俊豪、張曉昀、黃傅淑香、徐景文及張昌章。國民黨則有吳嘉和、劉安祺，將與現任議員邱奕勝、梁為超、葉明月、魯明哲等人獲提名參選。

中壢現任議員還有綠黨王浩宇、無黨籍劉曾玉春、張運炳，政黨提名新人則有時代力量劉祐龍，各政黨選來都不輕鬆。亞洲電台、飛揚電台主持人謝美英年底也將投入中壢區市議員選舉，她長年在教職、電台工作，身兼活動主持人，觸及各行各業，經常聽到最基層的心聲。每天早晨，她在電台以活潑方式解析社會事件，有相當可觀的聽眾群。

以無黨參選的謝美英說，藍綠內耗太久了，台灣中年人的擔子愈來愈重、年輕人的壓力愈來愈大。身為資深媒體人，深感有責任、有義務站出來為家鄉奉獻，年底這一役，希望可以為中壢帶來不一樣的聲音。

地方上有人支持，也有人持不同的看法。有人認為，謝美英沒有在地方服務的經驗，雖然廣播、主持被認同，票源多半是「空氣票」，這一仗打起來將會非常辛苦。

(中國時報)