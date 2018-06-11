鹿港鎮代副主席 被打斷門牙

2018年06月11日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣鹿港鎮代表會副主席65歲郭熤水驚傳疑遭許姓男子等6、7名男子痛毆，滿身傷的他10日出面控訴暴力介入地方選舉，將會對許男提告傷害，絕不向惡勢力低頭。

郭熤水10日在自宅客廳控訴被毆過程，臉上多處挫傷、脖子還圍著護頸；他說，9日晚間他到廟會活動跑攤拜會時，20多年前曾擔任鎮民代表的許男出言辱罵，還說不會讓他有機會選主席，隨即遭6、7人痛毆到滿身傷，門牙還掉了1顆。

2名鹿港鎮長參選人，國民黨籍前縣議員施性鍾、鎮民代表潘順良下午都到郭宅探視，施日前在國民黨初選提名中落敗，仍有意登記無黨籍參選，潘則已獲民進黨提名。

地方盛傳事件牽扯到鹿港鎮長選舉、代表會派系支持不同候選人有關，但遭郭熤水鄭重否認，他強調因與施性鍾長年關心鹿港國中教育，而潘則是同黨同志、在代表會連5屆同事，與兩人都有深厚交情。

郭熤水坦承原本確實有意在這屆爭取主席寶座，後來決定禮讓，最近許男卻四處放話謠傳他下屆還要選主席，再藉故找他碴，問題是距選舉還很久，他現在根本連下屆代表都還沒選上，怎會想到主席選舉？

郭熤水強調，他個人絕不會向惡勢力低頭，將提告並要求警方積極查辦。警方表示，已派員至郭男住處受理報案完成筆錄，將主動蒐集相關事證、尋找有無目擊證人，並將傳涉案男子到案說明。

(中國時報)