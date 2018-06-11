青年覺醒 百名學生體驗飢餓

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

為響應世界展望會飢餓30活動，嘉義縣市10所高中職校學生首度串聯。分屬各校的130名學生10日投入12小時飢餓體驗營，並透過情境模擬，體驗難民兒童的苦悲或運送糧食的艱辛。看到學生跳脫以往各自為政的觀念一起投入公益關懷，世展會稱這也是一種青年覺醒的力量。

飢餓30人道救援行動邁入第29年，有別其他縣市已嘗試跨校合作，嘉義地區學校多半獨立舉辦飢餓體驗，但這次透過高校聯盟系統，有輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶中學、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10校班聯會合辦「齊飢抵嘉、戰勝飢餓」活動。

除挑戰12小時不進食固體食物，現場還結合模擬情境體驗戰火、飢荒下兒童生活，甚至穿上保特瓶鞋運送物資，感受救援的辛苦。擔任活動總召的輔仁中學學生劉易真表示，經常看到同學對營養午餐的抱怨或不珍惜，除希望藉由飢餓體驗讓大家感受飢餓處境，了解難民痛苦，也期盼因為這群高中生的行動，能夠幫助到難童、難民。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，10校學生選在20日世界難民日前夕辦體驗營「格外有意義」，也呼籲社會大眾和展望會一起援助脆弱國家中的難民兒童，並關懷國內遭遇急難困境的孩子及家庭，讓他們有機會脫離困難的生活處境。

(中國時報)

鹿港鎮代副主席 被打斷門牙 高市農產外交 搶攻加拿大市場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。