青年覺醒 百名學生體驗飢餓

2018年06月11日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為響應世界展望會飢餓30活動，嘉義縣市10所高中職校學生首度串聯。分屬各校的130名學生10日投入12小時飢餓體驗營，並透過情境模擬，體驗難民兒童的苦悲或運送糧食的艱辛。看到學生跳脫以往各自為政的觀念一起投入公益關懷，世展會稱這也是一種青年覺醒的力量。

飢餓30人道救援行動邁入第29年，有別其他縣市已嘗試跨校合作，嘉義地區學校多半獨立舉辦飢餓體驗，但這次透過高校聯盟系統，有輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶中學、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10校班聯會合辦「齊飢抵嘉、戰勝飢餓」活動。

除挑戰12小時不進食固體食物，現場還結合模擬情境體驗戰火、飢荒下兒童生活，甚至穿上保特瓶鞋運送物資，感受救援的辛苦。擔任活動總召的輔仁中學學生劉易真表示，經常看到同學對營養午餐的抱怨或不珍惜，除希望藉由飢餓體驗讓大家感受飢餓處境，了解難民痛苦，也期盼因為這群高中生的行動，能夠幫助到難童、難民。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，10校學生選在20日世界難民日前夕辦體驗營「格外有意義」，也呼籲社會大眾和展望會一起援助脆弱國家中的難民兒童，並關懷國內遭遇急難困境的孩子及家庭，讓他們有機會脫離困難的生活處境。

(中國時報)