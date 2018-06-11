高市農產外交 搶攻加拿大市場

2018年06月11日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市農業局為將「高雄首選」品牌推向全球，將高雄特色蔬菜野蓮、高麗菜及白玉苦瓜等空運直送加拿大超市鋪貨，副市長蔡復進領軍到超市舉辦30場試吃推介會，現場舉辦料理烹飪秀，用味蕾征服消費者，打入加國高端消費市場。

農業局自101年辦理加拿大拓銷計畫迄今，高雄的番石榴、金煌芒果及紅龍果已在溫哥華打開知名度，今年又挾高雄首選的安全、安心、高品質品牌優勢，穩定鋪貨的Fresh Street Market、IGA、Price Smart Food三大超市外，也首度開拓白人高端超市Urban Fare等通路，並新增上架韓裔連鎖超市韓亞龍集團經營的H mart。

據統計，106年高雄果品出口加拿大銷量逾600公噸且逐年穩定成長，顯見高雄首選品牌已有一定的市佔率與競爭力，更證明了在當地的好口碑。

高雄各特色農產產地農會也一起赴加國行銷，美濃農會總幹事鍾清輝也為首度叩關的野蓮在超市扮起銷售員，現場解說野蓮烹調試吃，爽脆口感立即征服消費者味蕾。

蔡復進表示，此行特別邀請高雄在地農會參與超市推介會，由產地農會示範或解說烹調方式提高市場接受度，更因應產季，為加拿大市場帶來玉荷包荔枝、金煌芒果及蓮霧等品項，導入保鮮儲運、冷鏈技術，市府透過品質把關，幫助高雄蔬果能在世界農產貿易中佔有一席之地，行銷全世界。

(中國時報)