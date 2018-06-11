大法官的智慧不該消聲於集體

2018年06月11日 04:10 中國時報 陳長文

近來司法院會提出諸項改革方案，一位資深司法記者問筆者：「究竟司改應走向何方？成功嗎？」大哉問。民國37年首屆大法官獲任命，憲政在戒嚴時期也未曾停擺，至解嚴前已做出217號憲法解釋。雖面臨國危與世局驟變，司改持續前進，無論大法官制度或檢審分立，有目共睹、得來不易。然歷經政黨輪替，社會對司改有莫大期望，其中，筆者對大法官期許最深，再從「前瞻釋憲不受理」說起。

大法官5月4日不受理「前瞻釋憲案」之際，罕見對一個「不受理案」寫8頁說明，書記處又附上4頁摘要，顯見大法官深知國人強烈關切、恐難接受「不受理」；也可推知大法官內部應有不同意見。大法官在本案「嚴格限縮」連署立委聲請釋憲資格，「導致」聲請人數「低於法定要求」而不受理，筆者5月15日投書〈大法官，請給前瞻預算案一個前瞻的解釋〉提問，諸多法界人士亦發表高見。

在「不受理前瞻案」持多數意見的司法院長許宗力，5月6日以「個人聲明」反駁外界對他「見解前後不一」的批評，並稱「不受理決議，係合議以多數決所作成，非本人一人之見解所能左右或主導。」筆者體會許院長發聲試弭爭議，但若司法最高首長所做卻只有—自我澄清、撇清責任、護個人立場，卻對外界所關切的爭議本身一言不發，實令人失望。

正當筆者感嘆諸般呼喊如「狗吠火車」，5月25日湯德宗大法官在另釋字764號解釋「部分不同意見書」末尾加入一段無關前文的短句：「2018/5/4不受理決議之後，恐難再期待同修福慧。雞鳴雨晦，但求無愧。」

又是5月4日。查當日多件不受理決議，他案皆個別人民聲請，僅前瞻案是由立委所出的重大政策爭議。不免引人聯想，湯大法官是否欲傳達對「前瞻案不被受理」的不同意見？而湯8年任期於2019年屆滿，何以此時才極隱晦感慨不如歸去？是否透露「與同僚不同意見，無管道伸張」的無奈？

許院長罕見公開澄清、湯大法官隱晦無奈，兩相強烈對比，突顯我國釋憲機制長期的缺漏：「不受理」決議，缺乏透明機制來揭露正反意見、投票比數。其缺失尤在於，個別大法官意見因不受公眾檢視、也得不到民意奧援，在同儕壓力下恐易棄守立場。然而「受理與否」不僅攸關百姓個案正義，乃至如前瞻案涉巨大公益、在憲政史意義重要。若放任司法制度缺漏之害，顯阻礙憲政發展。

15位大法官，解釋國家根本大法、守護民權、制衡行政立法濫權，每位都應具足法律人典範智慧，每份不同意見都不僅代表個人，而是憲政的重要思辯交鋒。為何這些智慧只能「消聲於集體意見之中」？

司法院已意識到此制度性的荒謬，3月通過《憲法訴訟法》草案，因應司改國是會議「引進裁判憲法審查制度」，針對「已受理」個案，公開大法官持合憲、違憲之正反票比數。卻至少仍有兩大重大缺漏：一無揭露個別大法官見解及立場之機制，二是「不受理案」也應比照適用。亦即，3月通過的草案應該即刻補破網！

當前大法官中，許院長是唯一兩度出任大法官者，並兼司法院院長，在任期第10年，早深諳大法官制度的許多不足，任期所剩6年正逢司改關鍵時刻，責任更重大。其實許院長大可先以內規改變「意見之呈現」方式（例如讓不受理決議也能揭露不同見解）而非只因法未明文，或錯失修法機會，就抹滅多元意見發聲的可能性。

期盼許大法官能邁出舒適圈，加速制度改革，方能避免大法官恐礙於資歷、同僚壓力和多數意見下，無奈消音己見的遺憾。大法官意見透明化，應有助司改，不會使大法官權力脫韁失序，也無害人民權益，何樂而不為？

將卸任的大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發，若長年對制度之缺失，有同湯德宗的難言之隱，企盼挺身提出改革要求。尚餘多年任期的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元，務必持續洞察弊病，效力法治改革。

司改漫漫長路，期盼每位大法官作為法律人典範，勿在案牘勞形、制度窠臼中磨失法律人的初心，思維上切莫僵化，制度面更積極彈性改革，身先士卒讓司改大步邁前，為台灣、為大陸法治良制改革奠基。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)