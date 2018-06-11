台大儒林外史 假假真真

2018年06月11日 04:10 中國時報 黃光國

今年台灣大學的畢業典禮沒有正式校長主持，僅能由代理校長主持。在此之前，有校務會議代表提案要把「拔管」一事列入校史，但遭另一群代表反對，結果只決議「先蒐集資料」。

這是非常怪異的一件事。拔管發生至今已經過了5個月。目前台大已提出訴願案，如果訴願被駁回，再走行政訴訟，甚至提出釋憲案，曠日費時，有人估計台大校長可能懸缺4年之久。這麼大的一件事，即使校務會議不通過，難道就不會列入校史嗎？

然而，蔡政府上台後就有一套十分獨特的「建構主義」史觀，他們相信：歷史是可以聽憑當權者的意志隨意「建構」的。比方說，他們在制定高中課綱時，把「台灣史」的範圍限縮在500年之內。500年以前的事，在「去中國化」的思維主導之下，一概略而不談。又比方說，在搞「轉型正義」的時候，又把歷史的範圍限縮在光復之後，日據時代的不正義也一概不談。

必須特別指出的是，西方哲學中固然有「建構主義 」的主張，但是更重要的卻是「建構實在主義」的觀點。後者認為，歷史固然是人所建構出來的，但是這樣的建構必須以「實在」作為基礎。比方說，蔡政府上台之後，台大校園內就出現了一幫師生，他們不斷地在吹捧日據時期某些日本教授的偉大貢獻，但是不管他們怎麼吹噓，還是無法改變日據時期的「台北帝大」根本是日本「軍國主義」南進基地的歷史事實。

1949年，傅斯年出任台大校長時，在校慶演說中指出：「由日本的台北帝大變為中國的國立台灣大學，雖然物質上進步很少，但精神的改變，意義重大」。「台大」和「台北帝大」在「物質」上是「接受與繼承」的關係，在「精神」方面，卻是兩所完全不同的學校。因此他提出「敦品勵學，愛國愛人」的校訓，希望台大師生「貢獻這所大學於宇宙的精神」。傅斯年的歷史定位，有哪位日本教授可以取代呢？不管綠營師生如何痛恨蔣介石，他們能夠否定蔣介石任命傅斯年出任台大校長的歷史事實嗎？

路遙知馬力，日久見人心。拔管事件像是一個「照妖鏡」，拖得愈久，涉入其中的妖魔鬼怪愈是無所遁形。網路上早已在流傳台大校長遴過過程中，「中研院幫」如何布局要鬥倒「台大幫」，卻因為投票方式設計失算，讓管中閔意外出線。綠營雖然已經折損了兩名教育部長，但因為騎虎難下，仍然費盡心思，「必欲除之而後快」云云。其精彩程度足夠寫一本台灣版的「儒林外史」。想要人不知，除非己莫為，這樣的「野史」當然是一種「建構」。

可是，這樣的建構難道沒有「實在」作為基礎嗎？

（作者為國立台灣大學心理學系教授）

(中國時報)