2018年06月11日 04:10 中國時報 柳金財

今年底九合一選舉伴隨公民投票綁大選的設計，中選會初估每位選民可能要投15張票。如此眾多的公投議題恐難以獲得充分理性的政策辯論。《公投法》修正後具有提案、連署及通過三低門檻的特色，這將激勵高度政黨動員、族群動員及民粹政治氾濫。各政黨基於自身利益考量，可能導致社會進一步的動盪及分裂。

三低門檻的《公投法》效應，首先會導致地方治理的中央政治化。國民黨可運用公投議題作為選舉操作槓桿，重新匯整民意，形成新的公民意志。民進黨必須設定議題，取得政治市場話語的主導權，避免被邊緣化。兩黨設定公投議題雖有助於選舉動員，但卻使得原本單純的地方治理，蒙上高度敏感的政治議題，從而導致地方政治的中央化，例如泛藍陣營已提出的降低空汙、反深澳電廠等案。

其次，可能導致政府施政陷入雙重困境及治理失效。國、民兩黨只要操縱得宜，同一議題採不同策略模式分開投票，可能雙雙獲1/4同意，這將導致政府失靈。例如以台灣名義重新加入聯合國、以中華民國名義重返聯合國，同樣參與聯合國的議題卻採用不同名稱，未來若均獲得投票通過，如此截然對立的投票結果，將使政府施政陷入進退維谷。

最後，當公投議題的設定趨向具台獨意涵時，將突破蔡總統承諾的「維持現狀」，恐造成兩岸關係進一步的傷害。尤其2020年總統大選綁公投時，敏感的高階政治議題更易被提出。民進黨黨內激進派可能與時代力量提出更為激進的台獨主張進行公投，舉凡公投變更國歌、國徽；以台灣名義參與國際組織及聯合國；公投刪除憲法增修條文前言「因應國家統一前之需要」等。喜樂島聯盟已宣布預計在2019年總統大選前推出「獨立公投」，即使該案涉及違憲，台獨人士也可能闖關。黨內外獨派力量的結盟掣肘，將導致民進黨兩岸政策難以實質轉型。

兩岸關係目前已陷入僵局，但民進黨黨內台獨激進派與黨外台獨基本教義派若結盟，將迫使蔡英文更難以執行她所謂的兩岸「維持現狀」，甚至基於選票極大化的目標，為了獲得深綠選民的支持，不排除在某些政策議題上轉向激進台獨主義。儘管目前「獨立公投」尚非公投項目，但這種台獨訴求的「擦邊球」作法，很容易逾越大陸的紅線，造成兩岸關係的緊張。

民進黨當局苦心擘畫的三低門檻公投，不僅最終可能淪為台獨激進勢力強壓中間溫和路線的工具，也成為國民黨運用議題連結公民社會的手段，成為重新取得執政的利器。易啟動公投的設計機制，實際上極易淪為少數政治野心家獲取政治利益的工具，只要極力動員政黨及族群潛在支持群眾，即可讓在議會及政府中已遭否決的議案敗部復活，或者令已實施的政策胎死腹中。今年公投爆炸的政治效應值得密切觀察，若公投變調，實質破壞政黨政治、議會政治運作及政府治理，社會恐將陷入新一波的民粹政治風暴。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)