遠離川普 以策安全

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中國時報
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美國總統川普與北韓領導人金正恩的「世紀會談」即將上場，全球目光都被此峰會吸引，卻忽略一個更重要、後續影響可能更深遠的外交場景─川普再次與G7盟國翻臉。

川普前往新加坡的「川金會」前，先參加7大工業國峰會。這個傳承數十年的G7一向是以美國為首，同時也曾是全球最重要、最有影響力的經貿高峰會，但由於川普對盟邦也祭出貿易戰，這種「敵我不分」的做法讓盟邦不得不翻臉。

法國總統馬克洪在峰會前就在推特公開說「美國總統或許不介意遭孤立，但若有必要，我們也不介意簽署6國協議」，如此「公然挑戰」美國，倒是少見。川普離開後也怒氣沖沖發推特文說，已要求美方代表拒絕在聯合公報背書，或許這會是首次G7峰會迎來獨缺美國的「6國公報」。

川普的貿易保護傾向非常明確，世界主要國家為了避免爆發全球性貿易戰，希望穩住既有的國際經貿架構與規範，幾乎用盡方法要「拉住川普」。德國總理梅克爾與川普的會談，法國總統馬克洪訪美與川普的稱兄道弟，日本首相安倍多次苦求川普勿輕言退出TPP，甚至2次「川習會」中，中國對美方釋出的大訂單等，都是為了安撫川普。

不過，後見之明，這些努力全部枉然。川普反覆不定，完全不能信任，前一刻說不打貿易戰，下一分鐘就祭出報復關稅；前手才同意給予盟邦豁免權（鋼鋁案），卻又突然宣布依原計畫對盟邦鋼、鋁課高關稅，迫使墨西哥、加拿大、歐盟都對美國祭出貿易報復。而這次G7峰會更可看出，川普與盟邦漸行漸遠。

蔡政府曾「寄希望於川普」，但川普反覆無信，恐怕保持距離，才是安全之道吧！

(中國時報)

囂張沒落魄久 別小看人民制衡智… 川金會外比會內忙

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