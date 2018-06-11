2018年06月11日 04:10 中國時報 劉必榮

川普與金正恩的世紀之會將在12日登場。所有看熱鬧的、看門道的，都聚焦新加坡。還有「插花」的，有真的花，比如新加坡正在決定將哪一種花命名為川普花與金正恩花，也有人趕來參一腳插花，比如球星「小蟲」羅德曼。

其實在峰會產出任何結果之前，真正值得我們看的，是川普決定要與金正恩會談之後，到612會談真正發生，「中間」這一段跌宕起伏的過程。

因為美國和北韓是沒有互信的，兩個沒有互信的國家忽然要握手，就像兩隻刺蝟要擁抱一樣，既期待又怕受傷害，而其結果又可能對世界局勢造成極大的影響，所以一路走來，鼓勵者有之、扯後腿者有之、想探底者有之，所有相關的人或國家，都想根據自己的想法或利益，去影響「川金會」的走向，所以中間的過程極為精彩。

川普在5月24日說川金不會，5月25日馬上改口說川金仍會，是用房地產商人的談判技巧在辦外交，把美國總統做「輕」了。而美國國家安全顧問波頓提出北韓棄核須循「利比亞模式」，明眼的人一看就知道這是拿北韓不可能答應的條件去阻撓峰會，所以立刻遭到川普打臉。波頓應知川普是想要峰會的，而美國外交是川普在主導，不是他。一個失算讓波頓在「國家安全顧問」與「國務卿」的權力爭鬥中終落於下風。這次峰會國務卿蓬佩奧站上了第一線，波頓雖隨行，但只是二線，將來這兩個人的較勁就會變得很有可看性。

川普陣營還有1個豬隊友，就是現任川普律師的前紐約市長朱利安尼。川普為了營造峰會氛圍，連對北韓「最大限度施壓」的話都不提了，朱利安尼卻在媒體上為川普吹捧，說北韓是「跪求」美國與她舉行峰會。如果北韓內部有強硬派不想峰會發生，正好趁機作文說不能讓主子受辱，這樣峰會就又泡湯了。還好這件事驚險過了，不然大家真的會懷疑朱利安尼的動機。

最希望峰會成功的除了川、金2人之外，當然就是文在寅。文在寅的政治前途幾乎全押在美朝峰會成敗上，所以川普5月24日說川金不會之後，文在寅立刻安排5月26日與金正恩再次會面，商討最新情勢，之後又表示將飛到新加坡，在川金之後一起參進去變成三方會談，並有可能共同宣布韓戰結束。南韓在朝鮮問題上雖是當事國，但卻是小國，小國在這樣一個棋局裡面究竟有多少話語權？每個小國都不想被當成棋子，但有幾個能當成棋手？

日本也很怕利益被犧牲，所以安倍趕在612之前，在6月8日與川普見面。安倍希望在北韓完全棄核前，美國能同意繼續對北韓給予最大限度施壓，但川普只說「現階段不會追加制裁，今後則有可能發生」，一個太極拳就打回來了。安倍只有自己趕緊安排612之後與金正恩在蒙古舉行峰會掌握情勢。

中國也在背後影響峰會。除了金正恩5月親往大連向習近平取經之外，大陸提供金正恩專機的飛航安全、中國民航612前就重開了平壤航線，以及西方所稱的會場外的中國間諜，中國的影響力幾乎無所不在。

俄國當然也不會缺席，普丁也計畫9月與金正恩在海參崴見面。所以現在是外交旺季，每一隻手都想伸進朝鮮半島操控情勢，但到底誰才是最後寫歷史的那隻手，大家都在看。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)