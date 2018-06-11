美國越幫忙 台灣越該中立

2018年06月11日 04:10 中國時報 邱師儀

美國總統川普治理之下的美中台關係有個調性，川普一段時間親中遠台，但到了一個程度，一瞬間又會變成親台遠中，密切觀察美中台三邊關係的人，一定都會發現這個鐘擺的規律性。

川普異於過去不管是共和黨或民主黨各任總統的刻意戰術模糊，採取刻意戰術清晰，當他認為中國不好時，他會直接說出來。從2016年川普與蔡英文通話之後，川普認為中國不好的具體理由都聚焦在中國對美順差。然而，對於小國台灣，川普也沒有放棄戰術清晰的手段，2017年台灣是美國第11大貿易夥伴，但台灣也無法獲得美國鋼鋁關稅的豁免。

換言之，川普的「敵友保鮮期」都非常短暫，但當川普當你是敵人時，以美國目前軍事實力仍為世界獨強的情況下，中國大陸習近平政府不避凶卻還在川普撂完狠話後再嗆回去，正是川普外交最愛進行打擊的對象。北韓領導人金正恩最知道回嗆美國對於自身政權的維穩有何傷害。金不掠美國鋒頭，所以才促成12日即將在新加坡舉行的「川金會」。

外交上亮狠話，對亞洲國家來說是面子問題，對於威權國家來說可順勢「出口轉內銷」，讓國內民眾瞧瞧領導人有辦法玩大國政治的能耐，進而增加威信。因此中、朝的狠話外交通常做不出狠話的那個程度。過去美國總統的亞洲政策不太追求亞洲人所在乎的面子，因此少見狠話外交。但到了川普之後卻大反常態，時不時狠話盡出，在美國人誠信為最高原則之下，川普作為美國總統得要去實踐這些狠話的內涵。同時，中國很常誤判的是，川普只是一會兒親台一會兒親中，在戰術上並沒有模糊，川普會去執行這些戰術，只是這些戰術的效期通常很短，一段時間後就會擺出180度全然相反的戰術。

從川普上任至今，這些清晰且會有一個對照組的戰術包括：川普與蔡英文通話，也會與習近平通話；在貿易上制裁中國後，也會制裁台灣。川普赴中訪問，或習近平到美訪問，事實上川普就留有一手讓台美高層官員有互訪的可能。習近平錯估川普意志與執行力的負面效應最明顯的就是，美國的友台措施提出來說嘴時只是暫時的，但因為中國礙於面子不願退讓，友台措施就逐步入法，推動台美高層互訪的《台灣旅行法》即為一例。現在美國國會正在推動的「2019年度國防授權法」，勿忘狠話只是暫時的，一旦入法就會成為終極戰略。

現在的風向的確對中不利，12日「川金會」當天，美國在台協會（AIT）正好舉行內湖新址啟用典禮，美國國務院助理國務卿馬利．羅艾斯與台灣連線主席眾議員哈博將來台參加典禮。中國大陸國家主席習近平如果不在此刻稍微收斂恫嚇台灣的語調，外傳川普甚至可能派遣航母穿越台海。兩隻大象正在相踩，而且台灣占上風終有一個效期，蔡政府在辭令上越保持中立，獲利才有可能越多。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)