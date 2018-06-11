嚴防奧步箝制言論自由

2018年06月11日 04:10 中國時報 林騰鷂

針對網路謠言和假新聞氾濫，民進黨立委連署提案修改《社會秩序維護法》（以下簡稱《社維法》），對未經查證於網路散播假新聞，影響公共安寧秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。此舉動令人憂心警察國家箝制言論自由的作法可能復辟。

在我國法制上，對網路謠言和假新聞等涉及公然侮辱、毀謗者已有《刑法》可用。至於其他類型的謠言和假消息，也有《社維法》第63條第1項第5款之規定可用。不過因《社維法》對於謠言的規定含糊，造成不管是原作者或轉發都有可能遭處罰；且因該法賦予警察相當大的裁量權限，以致行政機關常直接要求警察單位對其認為不妥的言論逕行管制及處罰，這種不良的規定本應早日修正或廢除，現在民進黨立委還要加碼擴大，莫非想進一步箝制言論自由。

對於網路謠言和假新聞等，聯合國人權事務高級專員辦事處2017年3月在與歐洲安全及合作組織等跨國政府組織，和Article 19等民間團體發表的聯合聲明中就指出，保障訊息傳播的人權，並不僅是保障「正確的」資訊流通，它同時也保障那些可能會震驚、侵犯、打擾的資訊。主要也是擔憂行政機關藉由管制假消息之名義與權力，逕行移除對自身不利的消息。此外，聲明也指出，若當事人僅是轉發消息，並未修改內容，也應考量其並非原作者，盡量免除其法律責任。這與我國《社維法》有很大的不同。

由國家出面協調業者進行網路謠言和假新聞發表前的監看，也可能因權力地位不對等，造成國家間接干涉言論自由。大法官在釋字744號解釋理由書就明示，上述監看必須是為防免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復危害之特別重要的公共利益目的，其與監看目的之達成間具直接及絕對必要關聯，且賦予人民獲立即司法救濟之機會，否則會違反憲法比例原則及保障言論自由之意旨。因此，要排除網路謠言和假新聞氾濫的危害，不應違憲修正、擴大《社維法》之適用，或另立其他管制性的法律，而是應確保媒體的多樣性，避免媒體被黨、政、軍、商等團體壟斷，並強化人民查證及思辨網路謠言和假新聞的能力。

（作者為律師）

(中國時報)