2018年06月11日 04:10 中國時報 廖元豪

「散播假新聞要關3天」的新聞，這幾天在網路已經傳遍，惹起無數罵聲。但民進黨提案立委邱志偉卻說，這只是讓法律規定更「明確化」。到底是怎麼回事？

如何減低假新聞的負面影響，一直是法律、傳播、政治，與科技領域的專家們不斷摸索，都難以找出適當分寸的難題。現在卻看到立委們大剌剌地提出重罰的草案。這樣的提案一旦通過而且認真執行，會造成什麼效果呢？簡單來說，拋卻那些刻意造假，存心擾亂的人之外，這個規定最大的影響就是：各位網友以後最好不要再「轉貼」任何新聞或消息了。這樣的影響，重不重大？

現有的《社會秩序維護法》第63條規定：「有左列各款行為之一者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰：…五、散布謠言，足以影響公共之安寧者。」這個條文的「散布謠言」與「足以影響公共之安寧者」，本來就有相當的不確定性，可能造成人們畏懼退縮，不敢發言。而邱志偉等人的提案並不是如他們所說，要「澄清」原有條文之意義，減低其模糊性，相反地，他們是要在這個條文加上「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，也可以處「3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」的規定。

現有的「散布謠言」，其實從大法官釋字509號解釋對誹謗的界定範圍來看，也已經頗有問題。如果內容「不實」且傷害他人名譽的「誹謗」，都還得以「相當理由確信其為真實」而免責，那單純「影響公共安寧」（但未必有具體名譽或其他法益之傷害）卻一律要被罰（最高可拘留3日），恐怕過度限制言論自由。然而，針對現行法，我們至少還可以限縮解釋，認為行為人必須有「散布謠言之犯意」才能受罰。這樣就可以排除「過失」或其他直接轉貼轉載的行為。

可是，立委打算新加上的條文，則是以「未經查證」為處罰要件，而且「假新聞、假消息」的範圍也大於「謠言」。這樣的處罰範圍就更大—新聞中只要有任何「錯誤不實」，就可能被定義為「假」新聞或消息，尤其它特別適用在「網路」傳播，那就會形同對所有網路使用者課以「凡轉貼（載）必先查證」的義務。如果今天是報紙或廣播電視媒體，那負擔較重的報導責任，還說得過去。但這個條文適用在所有的網路轉貼（載）者，影響超大：請問有幾個網路使用者，每天在轉載新聞或消息時，曾經「查證」？而且，怎樣才叫作「查證」？如何證明自己確實已「查證」？

假新聞不是好事，但用這種方式來管理，更是匪夷所思。更何況，經常擔任「謠指部」發射器的立委，居然好意思提出這種法案，更是匪夷所思。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)