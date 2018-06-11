崑曲、舞踊攜手 繡襦夢驚豔東瀛

2018年06月11日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

日本知名劇評人大岡淳認為，台日合力編創的作品《繡襦夢》，為傳統戲曲找到新的未來。（李欣恬攝）

在傳統戲曲逐漸凋零的年代，如何創新、吸引新觀眾，是亞洲各國藝術家長年必須面對的課題。台日雙方耗時3年，汲取中國崑曲、日本舞踊和三味線，這三大世界文化遺產的表演特色元素，合力編創新作《繡襦夢》，日前在東京橫濱舉行世界首演，獲得極大好評，日本知名劇評人大岡淳表示：「就歷史意義而言，這個作品為傳統戲曲找到新未來。」同時他也大膽指出：「崑曲的未來，在台灣有許多發揮的空間。」

突破傳統 挑戰禁忌

大岡淳從事戲劇評論20多年，現任職於靜岡表演藝術中心，負責導演、劇評與劇作家等工作，他說：「過去看過許多亞洲傳統藝能跨國合作的作品，失敗案例很多，但我在這個作品裡看見藝術家們勇於衝撞、試圖融合，並找到可行的形式，留下來的經驗，未來可以在傳統藝術的傳承上繼續發酵，是個成功的作品。」

大岡淳表示，日本傳統藝能趨於保守，有許多既定的樣式無法更改，以這回《繡襦夢》為例，「在日本傳統藝能的規矩，設定好的結局是無法更改的，改了就是犯大禁忌，但台灣把《繡襦夢》從快樂結局改為悲劇收尾，這是很大的突破；從這一點，我看見台灣在尊重傳統的同時勇於更改、創新，為崑曲拉攏新的觀眾群，我相信崑曲未來的可能性，在台灣將會有許多發展機會。」

睹物思人 斗篷變飛偶

《繡襦夢》改編自崑曲《繡襦記》，繡襦即是斗篷之意；故事描述80歲的書生鄭元和，回望過往與名妓李亞仙的戀情，喚不回的愛情，只能透過一只飛舞的斗篷睹物思人。

鄭元和和李亞仙由溫宇航、劉珈后飾演，斗篷則是由石佩玉、王詩淳擔任操偶。貫穿其中的三味線演奏和說唱藝術，加上崑曲文武場演奏，彼此相互對話和交融。

首演當日現場觀眾滿座，有特地從東京來到橫濱欣賞演出的觀眾阿部京子，她樂見東方的崑曲和日本的三味線、舞踊藝術融合，給予高度評價，也特別肯定國光劇團樂師的現場演奏能力。還有特別從京都到橫濱欣賞演出的大陸學生王夢石，現正就讀京都藝術大學保存修復研究所的他，也特別來欣賞崑曲和日本傳統藝能融合之後的面貌。

(中國時報)