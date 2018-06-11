中日傳統戲曲 深情對話

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中國時報
／專訪

傳統戲曲是中國文化一大藝術資產，過去跨文化交流的例子也為數不少，像是日本歌舞伎名家坂東玉三郎，著迷學崑曲、曾扮相登台演過《牡丹亭》，一代京劇大師梅蘭芳，帶著劇團到日本交流演出，中國戲曲梅花獎得主李光，曾和歌舞伎演員同台等，國光劇團當家小生溫宇航表示：「過去的交流方式，是以展現各自的特色為主，這回我們算是找到了一種融合的可能方式。」

溫宇航來自北京，專精於京劇、崑曲，他在1999年於紐約林肯中心藝術節與崑曲名伶錢熠同台，連演19小時《牡丹亭》，專業的演出獲得國際讚譽，這回他在《繡襦夢》裡飾演鄭元和一角。

由於表演舞台為能劇舞台，按照日本傳統必須穿著名為「足袋」的襪子登台，並以「擦足」腳步不能抬高的方式走路，溫宇航將這些肢體特色，融入他的崑曲表演身段裡，「像是走路的步伐，我盡量讓自己像是漂浮一樣的貼地快速行走，或是表現情緒激昂時，順著音樂節奏用力跺腳，這也是來自日本舞踊的肢體特色。」

這回擔任演奏三味線的常磐津文字兵衛，來自150年傳統的三味線家族，他表示，崑曲有600年歷史，三味線有400年歷史，這是兩者首次合作，意義非凡，「這兩種表演藝術要合在一起，最困難的地方就是音樂，除了樂器律制屬性不同之外，我們也得捕捉彼此的韻味，才能讓整齣戲不會感到突兀、有違和感。」

戲劇顧問林于鑽研日本傳統表演藝術多年，他表示：「能舞台的長廊與本舞台的交接處，在傳統裡代表著陰陽交界之處，演員們從長廊走出場，代表從虛幻的空間，走向現世，演出一個帶有夢境的情節，值得玩味。」

(中國時報)

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