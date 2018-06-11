基輔芭蕾最終場 睡美人不想睡

基輔國家芭蕾舞團10日下午演出最終壓軸場《睡美人》，首席舞星娜塔莉（左二）單腳站立轉圈，畫面唯美。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

自烏克蘭遠道而來的基輔國家芭蕾舞團，連日在台演出，以精湛的芭蕾舞藝，征服台灣觀眾的心，昨（10）日下午演出壓軸最終場《睡美人》，華麗的布景和多變的場景，宛如一場童話嘉年華。

由首席舞星娜塔莉所飾演的公主，以單腳穩健地站立、輕巧且緩慢地連轉數圈，有如音樂盒上的洋娃娃般唯美，表現令全場觀眾振奮，連睡美人都不想睡。

這是基輔國家芭蕾舞團首次來台演出，一連數天，獲得熱烈的迴響，在閉幕酒會上，烏克蘭大劇院副執行長安托利興奮地感謝台灣觀眾的熱情，他表示：「透過藝術交流，台灣和烏克蘭之間的情感變得緊密，期待下次再來台灣演出。」

昨日和娜塔莉搭檔的男舞星是前英國皇家芭蕾舞團首席馬修．高頓，他以帥氣的身姿，穩健的大跳、轉圈，和俐落的落地，征服觀眾心，最後和紫丁香仙子合力破除沉睡公主的魔咒，也博得觀眾滿堂彩。

一齣全本製作的芭蕾舞劇並不容易，這是台灣在暌違9年之後，才又有全本《睡美人》演出，布景以精細的畫工手工繪製，不管是黃昏時的森林、遠方的城堡，或是富麗堂皇的宮殿，每回換景，總能帶給觀眾驚喜，並發出驚嘆聲。

最後一幕婚禮場面，公主和王子終於如願完婚，有不少童話故事角色現身祝賀，像是穿長靴的貓、小紅帽、青鳥等故事人物都現身，其中有兩隻飾演貓的舞者，很是俏皮，逗得現場哈哈大笑。

現場有不少梳著包頭、身穿氣質洋裝的小朋友，以及舞蹈科系學生前來欣賞演出，有小朋友在看完之後，童言童語表示：「她們跳舞都好有勇氣，我希望自己也可以有勇氣跳舞。」

還有民眾在中場休息時連忙拿起手機連上網路，尋找、預習即將登場的片段，基輔國家芭蕾舞團帶給台灣的芭蕾舞熱潮，正在發酵中。

(中國時報)

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