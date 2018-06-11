當作家遇見攝影家 書法真荒唐

2018年06月11日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「什麼是好的書道？」大陸知名作家馮唐，與擅長表現愛、欲、死亡的日本藝術家荒木經惟以書法聯展《書道不二：荒唐》來試圖叩問此議題，這是荒木經惟第一次在大陸展出書法作品，而馮唐則在多年的文學、醫療背景之外，希望「跨界看看藝術，試試以我零基礎嘗試當個藝術家」。

近日正在北京嵩祝寺與智珠寺東景緣畫廊舉辦的《書道不二：荒唐》共展出了40餘幅書法作品，荒木經惟去年在東京曾舉辦個人的首次書法展，對於書道，他視之為遊戲，是娛樂自己的方式。對於馮唐「什麼是好的書道」的提問，他只是以「這真是一個好問題啊！我也好想知道答案」作為自己的態度。

在馮唐看來，好的書道應該是「中國古代器物上的文字」，如高古玉上的寥寥數筆，高古瓷上的詩句和底款；好的書道又應該是「中國古代人遭遇不幸或者喝多了以後寫的或刻的字」，如顏真卿的《祭姪稿》，蘇東坡的《寒食帖》；好的書道亦是日本和尚平時的字或臨死的遺偈，如一休宗純「虛堂來也，不值半錢」等。

馮唐認為，包括大陸三、四線城市街頭那些的「廁所」、「停車自飯」、「卵巢按摩」等「偶然驚眼的溫暖的字」，或是日本清酒上的酒標，拉麵館的招牌等。一如荒木經惟認為最美的是「一切，包含那些不完美」，馮唐期待與荒木經惟的跨界，「自由自在，自然自信，保有自信搖曳的自然的不完美」便是自己的書道。

(中國時報)