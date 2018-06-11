洪榮宏為拍愛妻學攝影

洪榮宏推出台語新專輯《人生車站》。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
洪榮宏（左）去年與張瀞云低調完婚。（資料照片）

洪榮宏去年8月與「小鄧麗君」張瀞云結婚，55歲的他，為老婆嘗試許多從未做過的事。他出道45年總是擔任被拍的角色，鮮少幫他人拍照，而他現在為愛妻主動學攝影，就為了幫老婆拍美照，但「她會嫌我角度、技術不好，我常拍100張，她難得會挑到滿意。」

洪榮宏2017年2月在聚會上與張瀞云相識，2人陷入熱戀，交往半年後決定登記結婚，至今1年多，2人每天仍像熱戀期，形影不離，「我們每天都開玩笑、鬥嘴，沒有吵架過，只有冷戰，我們會各自安靜，很快就講開。」他還大讚老婆不僅外表、歌聲溫和，私下個性也相當好，「她不強勢，是真正溫柔，我才喜歡她。」

新輯夫妻對唱

他跟老婆相識後，心態變年輕，私下對於服裝造型也開始講究，「我以前都不太注意外型，也沒人幫我打扮。」他現在出門，會跟老婆詢問服裝意見，互相搭配，相當恩愛。

洪榮宏推出台語新專輯《人生車站》，其中〈雲中花〉、〈河邊又春夢〉、〈台北今夜冷吱吱〉皆與老婆對唱，他表示老婆現場演唱經驗豐富，但很少進錄音室，心情難免緊張，「我讓她自由發揮，她很快進入狀況，我都誇她：『唱得很好！』。」

至於錄音完後的整體分數，他給老婆打99分，笑說：「我很滿意，剩下1分還有進步空間。」而他下一張專輯還想再找老婆合唱，「台語歌很少她那種唱腔，很特別。」

(中國時報)

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